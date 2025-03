Trump legfontosabb biztonsági tanácsadóinak privát adatai lazán megtalálhatók a neten

Miután kiderült, hogy az Egyesült Államok vezetése Signalon, egy csetcsoportban tárgyal meg fontos biztonsági kérdéseket, sőt, a csetcsoportba véletlenül még egy újságírót is betettek, a Spiegel most újabb problémára világított rá: vezető tisztségviselőkhöz tartozó mobilszámokat, mailcímeket és még néhány jelszót is találtak. Mármint nyilvánosan hozzáférhető helyeken, az interneten.

photo_camera Trump és a szakemberek Fotó: MANDEL NGAN/AFP

A lap azt írja, ezek megtalálásához teljesen alap böngészőket használtak, illetve a neten, szintén bárki számára elérhető helyen közzétett, feltört ügyféladatokat. Az érintettek között ott van Donald Trump nemzetbiztonsági tanácsadója, Mike Waltz, a hírszerzés igazgatója, Tulsi Gabbard, illetve a védelmi miniszter, Pete Hegseth is.

A legtöbb telefonszám és mailcím látszólag még mindig használatban van, néhányat közülük pedig LinkedIn- vagy Instagram-profilokhoz is lehet kapcsolni. Ezeket egyébként Dropbox-fiókok létrehozásához használták, a lap azt írja, hogy a nyilvánosan fellelhető telefonszámokhoz WhatsApp-profilok is tartoznak, egyes esetekben pedig Signal-fiókok is.

Magyarra lefordítva ez azt jelenti, hogy az amerikai vezetés legmagasabb szintjein – egy újabb – iszonyú súlyos biztonsági rést sikerült találni. Ezeket a nyilvánosan elérhető adatokat ugyanis bárki, akár ellenséges hírszerző szolgálatok is lazán felhasználhatják, mondjuk arra, hogy kémszoftverekkel feltörjék az eszközeiket. Sőt, ahogy a Spiegel írja, akár az is elképzelhető, hogy abba a bizonyos Signal csetcsoportba is beleláttak mások. Már az újságírón kívül, akit valaki hozzáadott a csoporthoz.