Nem tetszik Trumpéknak a szövetségi bírók ellenállása, korlátoznák is a hatáskörüket

Az amerikai képviselőház a republikánus képviselők vezetésével helyi idő szerint szerdán elfogadott egy törvényjavaslatot, aminek célja a szövetségi bírók által hozott végzések hatályának korlátozása, írja az MTI.

photo_camera Fotó: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

Az országos szintű tiltó végzések száma megnőtt Donald Trump elnöksége alatt. A republikánusok szerint ez a „liberális aktivista bírók” tevékenységének következménye. A demokraták ezzel szemben azt állítják, hogy a bíróságok csak a Trump-kormányzat jogellenes elnöki rendeleteit és intézkedéseit semmisítik meg. Az AP hírügynökség azt is írta, hogy a tiltó végzésekről döntő bírók közül többeket éppenséggel a republikánusok neveztek ki.

A képviselőházi javaslat szerint ahelyett, hogy általános, országos érvényű végzéseket hozhatnak, a bírák hatásköre az előttük lévő ügyekben érintett részes felekre korlátozódna. „Támadjuk az aktivista döntéseket, és helyreállítjuk a hatalmi egyensúlyt” – mondta a szavazás előtt az ohiói republikánus Darrell Issa, a törvényjavaslat előterjesztője.

Kommentárjában a Fehér Ház is támogatásáról biztosította a szöveget, azt írta, hogy egyes szövetségi bíróságok az országos végzésekkel megpróbálják „aláásni Donald Trump elnök legitim hatáskörét”.

A 219 igen és 213 nem szavazattal elfogadott javaslat most a szenátus elé kerül. A republikánusoknak 53 képviselővel ugyan többségük van, de a felsőház szabályai szerint a kezdeményezés elfogadásához 60 szavazatra lenne szükség.

Donald Trump második hivatali idejének kezdete óta kiadott számos rendeletét megtámadták a bíróságon, és többet fel is függesztettek. Szerdán például texasi és New York-i szövetségi bírák ideiglenesen megakadályozták a külföldiek kiutasítását egy 18. századi háborús törvény alapján. De a bírók azt is vizsgálják, mennyire törvényellenesek a szövetségi alkalmazottak elbocsátására, a szövetségi források befagyasztására, valamint a régóta működő szövetségi hivatalok bezárására vonatkozó intézkedések.