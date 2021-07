Tizenegyespárbaj után jutott Olaszország az Eb döntőjébe

Olaszország-Spanyolország 1-1, tizenegyesekkel 4-2

London, 60 ezer néző

Olaszország: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri (Toloi 74.), Barella (Locatelli 85.), Jorginho, Verratti (Pessina 74.), Chiesa (Bernardeschi 107.), Immobile (Berardi 62.), Insigne (Belotti 85.)

Spanyolország: Simon, Azpilicueta (Llorente 85.), Garcia (Pau Torres 109.), Laporte, Jordi Alba, Koke (Rodri 70.), Busquets (Thiago Alcantara 106.), Pedri, Ferran Torres (Morata 62.), Oyarzabal (Moreno 70.), Olmo

Gól: Chiesa (60.) ill. Morata (80.)

Mire számítottunk?

Olasz-spanyol az Európa-bajnokság elődöntőjében, természetesen futballparádéra. Még ha a két csapat nem is mutatott végig egyformán meggyőző játékot a tornán, egy elődöntőn ez nem feltétlen jelent sokat. Az olaszok szinte ugyanazzal a felállással léptek pályára, mint a negyeddöntőben a belgák ellen, a nagyszerű formában játszó, de megsérült Spinazzolát Emerson váltotta. Luis Enrique viszont alaposabban belenyúlt a csapatába a Svájc ellen tizenegyesekkel kivívott továbbjutáshoz képest, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal és Eric Garcia is kezdett. A sérült Sarabia mellett Morata és Pau Torres került a padra az előző meccshez képest.

Mit kaptunk?

Remek iramban indult a meccs, Barella már a harmadik percben kapufát lőtt, igaz, elég egyértelműen lesen volt, csak a partjelző kivárta a támadás végét a jelzéssel. De a tempó ezután is megmaradt, és fokozatosan a spanyolok is megtalálták a játékukat, egyre több labdabirtoklás mellett értek fel többször is a tizenhatosig. A 12. percben Pedri adott nagy passzt Oyarzabalnak, de a támadó nem tudta jól átvenni a labdát.

Fotó: FACUNDO ARRIZABALAGA/AFP

A 20. percben Emerson futott el a balszélen, Simon pedig elég szerencsétlenül rohant ki elé a tizenhatos szélére. A spanyolok szerencséjére a labdát megkapó Immobile nem próbálta meg azonnal kapura lőni, a cselek és passzok miatt lett ideje Simonnak, hogy visszaérjen a kapujába. Az olasz helyzetre hamar jött a válasz, a 25. percben Donnarumma rossz kirúgása után Olmo lőhetett kapura, de az olasz kapus egy szép védéssel helyrehozta hibáját.

Fotó: FACUNDO ARRIZABALAGA/AFP

Emerson a félidő legvégén rendkívül éles szögből még eltalálta a kapufát, de annyira ki volt sodródva, hogy nagy meglepetés lett volna ha onnan betalál. Az első félidő gól nélkül zárult, de inkább a spanyolok akarata érvényesült: az olasz támadásokat már sikerült korán elfojtaniuk, Busquets hatalmas formában volt, és többször is gyorsan tudtak felérni az olasz kapu elé. Igaz, egy gólerős támadó nagyon hiányzott nekik onnan.

Fotó: FACUNDO ARRIZABALAGA/AFP

A második félidőt változatlan felállásban kezdték el a csapatok, és a játék képe se változott sokat: előbb Simon hibája után veszélyeztettek az olaszok, majd a másik oldalon Di Lorenzo védekezett nagyot Ferran Torresszel szemben. Nem ez volt eddig az Eb meccse, de a feszültség tapintható volt. Az 52. perc újabb nagyobb spanyol helyzetet hozott, Busquets lőtte kevéssel főlé tizenhatról, majd egy perccel később Chiesa lőtte laposan kapura. Simon simán védett, de ez volt az első kaput eltaláló olasz lövés a meccsen, ezért érdemes megemlékezni róla.

A 60. percben aztán megszületett az első gól: Donnarumma egy lehúzott beadásból gyorsan indított, Insigne megiramodott a labdával, a tizenhatoson belül Immobile elől Laporte még gyönyörűen szerelt, de a labda Chiesa elé került, aki nagyon szépen lőtte el a hosszúba. 1-0.

A 65. percben akár már egyenlíthetett volna Spanyolország: Koke nagyszerűen ívelte Oyarzabal fejére a labdát, de az ordító gólhelyzetből nem sikerült gólt szerezniük. Pár perccel később Olmo lőtte el veszélyesen, de végül a kapu mellett a labdát, érezhetően igyekeztek nyomást gyakorolni a spanyolok, ebből aztán hamar veszélyes olasz kontra lett: egy szinte teljesen kijátszott helyzet után Berardi közvetlen közelről leadott lövését Simon szépen védte.

A 77. percben kerültek ismét veszélyesebb helyzetbe a spanyolok, a nemrég beállt Morata lőhetett kapura, de az elnyűhetetlen olasz védők ott voltak blokkolni.

Fotó: FACUNDO ARRIZABALAGA/AFP

A 80. percben azonban már nem volt ott elég becsúszó olasz láb: Morata és Olmo nagyon szép kényszerítője végén Morata nem hibázott, 1-1. Benne volt a spanyol gól a meccsben, ahogy persze az is, hogy az olaszok kihúzzák majd valahogy. De épp ez a szép ebben a játékban.

A rendes játékidő végét még eléggé megtolta mindkét csapat, egymást érték a felfutások, de gólt már senkinek nem sikerült szereznie. Maradt az 1-1, jöhetett a félórás hosszabbítás.

A hosszabbítás

A spanyoloknak ez már a harmadik hosszabbítása volt az Eb-n, a nyolcaddöntőben a horvátokat a hosszabbításban lőtt két góllal, míg a negyeddöntőben a svájciakat tizenegyesekkel verték ki. Az olaszoknak csak a második, ők még az osztrákok elleni nyolcaddöntő ráadásában tudták kivívni a továbbjutásukat.

Fotó: FACUNDO ARRIZABALAGA/AFP

A ráadás első félidejében a 8. percig kellett várni az első komolyabb helyzetig: Olmo laposan, erővel lőtt be oldalról egy spanyol szabadrúgást, ebből pedig komoly kavarodás keveredett az olasz kapu előtt. Morata volt a legközelebb a gólszerzéshez, de azért nem annyira közel, hogy átvegyék a vezetést a spanyolok. A következő veszélyesebb helyzet is a spanyolok előtt alakult ki, és bár ebből sem lett gól, de a hosszabbítás első felében egyértelmű volt a főlényük a pályán.

A második félidőben pár perc után Berardi veszélyeztetett kétszer is: egyszer szépen blokkolták, másodszor meg ugyan betalált, de lesen volt, így nem ért a találat. Ekkor már mindkét szövetségi kapitány hatot-hatot cserélt, de így is visszafogottabb lett a játék, érződött, hogy senki nem akar megnyílni egy kontra előtt egy kósza támadás kedvéért. A spanyolok talán az egész Eb-n most játszottak a legjobban, az olaszok meg az eddig látottakhoz képest lehet, hogy kevésbé voltak átütőek, de így is végig meccsben maradtak a spanyolok ellen. Jogosan jöhettek a 11-esek egy jó meccs és egy elég eseménytelen hosszabbítás után.

A tizenegyesek

Locatelli kezdte, Simon magabiztosan megfogta, 0-0 .

. Olmo volt az első spanyol, és hiába volt a meccs egyik legjobbja, ezt elrontotta, simán fölé lőtte. 0-0 .

. Belotti nagy erővel lőtte ki a sarkot, 1-0 .

. Moreno magabiztosan értékesítette, 1-1 .

. Bonucci is higgadt volt, 2-1 .

. Thiago szintén, 2-2 .

. Bernardeschi nagy erővel, kérdést nem hagyva bevágta 3-2 .



. Morata nem túl erős lövését Donnarumma megfogta, 3-2 .

. Jorginho elképesztő higgadtsággal, 4-2.

Fotó: CARL RECINE/AFP

Himnuszéneklést ki nyerte?

Az olaszok, de nem meglepő: az egész tornán favoritok voltak ebben a számban, ráadásul a spanyol játékosok nem is énekeltek, így nem is volt igazi verseny.

Bíró és a VAR

A német Felix Brych vezette a meccset, és hiba nélkül tette a dolgát. Videóbírózni komolyabbat nem kellett.

Mi jön ezután?

Szerdán este Anglia-Dánia, a győztes lesz a döntő másik résztvevője.