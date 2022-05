Bognár György lett az MTK szakmai igazgatója

Hivatalosan bejelentette az NB1-ből frissen kiesett MTK, hogy szakmai igazgatóként leigazolták Bognárt Györgyöt, a Paks korábbi vezetőedzőjét, az MTK korábbi legendás játékosát és bajnokát, aki korábban edző is volt a kék-fehéreknél. Bognár a hazai szurkolók régi kedvence, aki edzőként is a támadó focijáról ismert. Akkor is sokat járt ki a stadionba, amikor éppen nem a klubnál dolgozott és kifejezetten jó a kapcsolata a közönséggel.

Bogár szakmai igazgató és Zakor tulajdonos

Korábban több hírforrás is tudni vélte, hogy Bognár valamilyen sportigazgató-féle lesz és a kispadra vezetőedzoként az egyik fia, ifj Bognár György ül le. De a 444 tudomása szerint a helyzet az, hogy miközben Bognár György szakmai igazgatóként felel majd a felnőtt, az NB3-as utánpótlás és az U19-es csapatnál folyó munkáért, a felnőttek NB2-es kispadján is ő fog ülni és - minden meccsutáninyilatkozat-rajongó nagy örömére - ő fog például nyilatkozni is a meccsekről.

A felnőtt csapatnál a stábja tagja lesz a fia és valószínűleg Kanta József is. Kanta a visszavonulása óta az NB3-as csapat edzője volt, onnan megy át az első csapathoz. A helyére azt a Horváth Dávidot szerződtették le hosszú távra, aki korábban az U19-esek edzője volt, majd megbízott vezetőedzőként a bajnokság utolsó négy meccsére kinevezték az NB1-ben szenvedő felnőttek élére, Márton Gábor kirúgása után. Ő általános megelégedésre fazont szabott a vergődő csapatnak, amely annyira összeszedte magát, hogy - bár régóta biztos kiesőnek tűnt - az utolsó 4 meccséből 3-at megnyerve, 1-et döntetlenre hozva kis híján bent maradt. A 37 éves Horváth - akire most sokan a jövő vezetőedzőjeként tekintenek - így felnőttekből álló csapatot kap.