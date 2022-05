Senki sem érti, miért ütötte meg ököllel egyik fiatal csapattársát és miért támadt a másikra a kupagyőzelem után a Roma hátvédje

Már az bizarr volt, de még az adrenalinfröccs számlájára írható, hogy a szerdai Roma-Feyenoord Konferencialiga-döntő lefújásakor Gianluca Mancini hátvéd látszólag ideges kis jobbhoroggal és ordibálással reagált arra, hogy boldogságban úszó csapattársa, Bryan Cristante meg akarta ölelgetni. Különös tekintettel arra, hogy a győztes Roma-játékosok közül pont az egyetlen, döntő gólhoz vezető pompást passzt adó Mancininek végképp nem volt oka idegeskedni.



De az már végképp érthetelten volt, ami később, a pályán ünneplés közben történt. Mancini ekkor ugyanis elöbb ballal eltolta magától, majd úgy nézett ki, hogy jobbal keményen, dühből, ököllel megütötte fiatal csapattársát, Felix Afena-Gyant.



Nah this Gianluca Mancini guy is such a prick 😭😭? pic.twitter.com/amjGewLCnJ