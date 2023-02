Itt a vége a wrexhami csodának

Múlt héten írtunk az angol fociligákon kívüli, ötödosztályú walesi csapatról, a Wrexhamről, a két hollywoodi sztár, Ryan Reynolds és Rob McElhenney focicsapatáról, amelyik a nyolcaddöntőért játszott az FA-kupában.

Az odahaza játszott 3-3 után a megismételt keddi sheffieldi meccsen a bosnyák Ahmedhodžić szerzett vezetést a hazaiaknak, Mullin 11-esből szépített sőt, egy újabb 11-esből a vezetést is megszerezhette volna. A United walesi válogatott kapusa, Adam Jones azonban kivédte a lövését, maradt az 1-1, de nem sokáig. A 94. percben az angol Sharp, a 96. percben a norvég Berge szerzett újabb gólt, így a Sheffield United 3-1-re nyert. A Wrexham elbúcsúzott, nem tudta megismételni a Boreham Wood tavalyi bravúrját, vagyis ötödosztályú csapatként nem jutott be az FA-kupa legjobb 16 csapata közé, de a négy profiligán kívüli csapatként így is a Wrexham menetelt a legtovább.