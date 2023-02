Tisztelt Szülők! Azért kapja a gyerek a 2Rule felszerelést, hogy hordja

Facebook-oldalán szólította fel a szülőket Soroksár SC labdarúgó utánpótlás-szakosztálya, hogy rendesen öltöztessék fel a gyerekeket, mielőtt edzésre indulnak. A rendes ebben az esetben nem réteges öltözködést jelent, hanem a klub hivatalos, 2Rule márkájú felszerelését.



„Utóbbi időben egyre többször találkoztam azzal a jelenséggel, hogy nem a hivatalos Soroksár SC felszerelésben jelenik meg edzésen vagy mérkőzésen játékosunk. Ez megengedhetetlen! U10-től U19-ig mindenki fel lett szerelve edzés- és utazó felszereléssel. Edzőink meg fogják követelni ezek használatát: mez, nadrág, melegítő, dzseki, stb CSAK Soroksár SC design lehet! ( Főleg 2rule márkájú felszerelések! )” - áll a felszólító hangvételű posztban, amit E/1.-ben szövegeztek ugyan, de aláíró nem szerepel a végén.



A legfiatalabbaktól, az U9-U8-U7 csapatok játékosaitól is ugyanezt várják, és nem kifogás az sem, ha nem kaptak felszerelést. A sapkánál vagy a sálnál fontosabb az edzőpóló, ami megvásárolható.

„Az U9-U8-U7 csapatok játékosaira is vonatkozik ez, hiába nem kaptak felszerelést, ugyanis a Soroksár SC kötelékéhez tartoznak! Edzésekre lehet vásárolni pólót, amit a téli ruházat tetejére lehet venni, még extrém időben is. A téli kabát, sapka, sál NEM labdarúgó felszerelés, ezek viselése edzéseken és mérkőzéseken csak indokolt esetben lehetséges! A hideg sem indokolja a kabátot, mint ahogy nyáron sem félig meztelenül edzenek a játékosok! Ahogy mindig, most sem vita indító a bejegyzés! Kérem a fentiek betartását és betartatását!”