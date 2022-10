Ha valakinek gyereke van, már el sem hiszik róla, hogy lehet leszbikus

Először rendeztek Dyke Marche-ot, azaz Leszbikus Láthatóság Felvonulást Magyarországon.

Az eseményt a harmadik nemzetközi Európai Leszbikus Konferencia előzte meg, amit a szervező, az EuroCentralAsian Lesbian* Community kifejezetten az aktuális magyar politikai helyzet miatt hozott Budapestre.



A szervezésben a "Meseország mindenkié" kiadója, a Labrisz is részt vett.

Körülbelül 400 leszbikus vett részt Budapesten a három napig tartó Európai Leszbikus Konferencián, ahol többek között olyan témákról volt szó előadások és panelbeszélgetések keretei között, mint a szexizmus, a nők és a leszbikusok elleni erőszak, a munkahelyi diszkrimináció, vagy a háború.



A három társszervező, az EL*C, a Labrisz és a qLit Leszbikus Magazin sajtóközleményükben azt írják, hogy "elítéljük a szélsőjobboldali politika és az emberi jogok elleni narratívák újjáéledését Európában és világszerte. A bojkottra való felhívás mellett szeretnénk segíteni a feminizmusról és az LMBTQI+ közösségről szóló pozitív üzenetek terjesztését, különösen ott, ahol ezeket az erőfeszítéseket leszbikus csoportok vezetik".



Silvia Casalino, az EL*C társvezetője szerint a minden nőt érintő szexizmus és nőgyűlölet mellett “van egy specifikus elnyomás, ami a nem heteorszexuális nőket érinti”, ezt hívják leszbofóbiának. Leszbikus alatt mindenkire gondol, aki nem heteroszexuális nő, a biszexuálisokra és az aszexuálisokra is. “El vagyunk nyomva, mert nincs férjünk, vagy partnerünk. Számos országban például csak akkor hagyhatod el a családodat, ha egy férfihoz mész feleségül." Foglalkoznak menekültekkel is, akiknek, ha menedéket szeretnének a kormánytól, be kell számolniuk róla, hogy homoszexuálisok, de ez a nőknek nehezebb megy, mint a férfiaknak, mert gyakran érkeznek a gyerekeikkel, ami miatt a befogadó fél nem hisz nekik.



Rédai Dorottya, a tüntetés egyik felszólalója, a Labrisz tagja és a Meseország projekt koordinátora szeint vannak ugyan rosszabb helyek is leszbikusként, mint Magyarország, de így is



“nagyon gyakori, hogy a család nem fogadja el, hogy leszbikus vagy, erősködnek, hogy neked férjhez kell menni, meg majd megjön az eszed, ez csak egy ilyen kis lánybarátság”, ami miatt gyakran láthatatlannak érzik magukat a leszbikusok.



Rédai úgy véli, hogy ugyan a leszbikusokat talán kevesebb fizikai abúzus éri, mint a meleg férfiakat, viszont leereszkedőbben viszonyul hozzájuk a társadalom, ami a leszbikusok szexualizálásában is megnyilvánul, és a “leszbipornó” miatt “van az a hozzáállás, hogy ja, te leszbikus vagy, akkor beszállhatok közétek harmadiknak?"



Az EL*C szlogenje a "Let's bring the lesbian genius to the world" - magyarul körülbelül "Mutassuk meg a világnak a leszbikus zsenialitást" -, amivel Casalino szerint arra kívánnak utalni, hogy "mennyire zseniálisak a leszbikusok az élet minden síkján".



