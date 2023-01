Az ország elfojtott szexualitásának teljes spektruma feltárul a budapesti fétisbulikon

Miközben az állami kultúrharc igyekszik a nemiségről alkotott közfelfogást egyre konzervatívabb mederbe terelni, a különböző fétis- és BDSM-partik fénykorukat élik Budapesten, mint - legalábbis a résztvevőik számára - a szexuális szabadság, önrendelkezés és diverzitás szigetei.



A BDSM - népiesült nevén "szadomazó", a kötözés-fegyelmezés/dominancia-alávetettség/szadizmus-mazochizmus angol megfelelőiből összerakott gyűjtőszó - olyan szexuális viselkedésformákat jelöl, amikben az élvezet forrását a szerepjátékon keresztül megélt kontroll- vagy kiszolgáltatottság-érzet, a fájdalom okozása vagy elviselése jelentik. Ebben a kontextusban a "fétis" a szexuálisan stimuláló, hétköznapitól eltérő, extravagáns viseleteket - tipikusan bőr-, latex-, szőrme-ruhák és jelmezek - jelenti. A bulik szintjén a két jelenség között jellemzően igen nagy az átfedés.

Ezek az események nem csak abban különböznek a megszokott éjszakai élettől, hogy gyakorlatilag nyilvános és folyamatos rajtuk a szex, hanem hogy olyan elemek is kiemelt hangsúlyt kapnak rajtuk, amiket a tudatmódosítók használatára épülő konvencionális parti- és ismerkedési kultúra fokozottan hajlamos elmismásolni: a konszenzus szentsége, a biztonság és a tabuktól mentes, kétoldalú kommunikáció.

Éveken át fotóztam különböző BDSM- és fétisbulikon, amiken máskülönben tilos fényképeket készíteni.

Kink Paradise BDSM Közösség

“A szexualitás sok társadalmi rétegben tabu a mindennapok során - itt egy hedonista univerzum középpontja. Nagyon sok energiát ad olyan emberek között lenni, akiknek a szex nem csak normális, hanem fontos része is az életüknek, amivel dedikáltan foglalkoznak, amit igyekeznek megtölteni tartalommal, és játékosan fognak fel.” - magyarázzák az itthon talán nem annyira elterjedt "szex-pozitív" kifejezés jelentését a leglátogatottabb magyar fétis- és BDSM-parti, a Freedom Fetish megalkotói, Kinka és Vadre Balázs (a közösségben használatos művésznevek), amivel a rendezvényük szellemiségét is leginkább jellemezni lehet. A Freedom népszerűsége töretlenül ível felfelé: az októberi buli után még a hónap vége előtt elfogyott minden belépő a decemberi alkalomra, így idén már nagyobb helyszínre is szerveznek partit, és megnyitják az ország első állandó fétisklubját, a Ministry of Freedomot is.

A siker egyik valószínű oka, hogy igyekeznek mindkét nagy közönségréteg, a fétis és a BDSM rajongóinak is a kedvére tenni: átlagos utcai ruhában eleve tilos a belépés - talán még a fekete szigszalaggal leragasztott mellbimbó számít a legvisszafogottabb viseletnek -, és külön helyiséget tartanak fent a BDSM-szex alapját képező "játéknak", ahol a résztvevők különböző kínzóeszközöket, bútorokat vehetnek igénybe, vagy egyszerűen elvonulhatnak szexelni. A dress code lényege, hogy sikerüljön teljesen kilépni a mindennapokból: "ha jól fel van építve, hogy teret engedj az emberek szabadságának, és hogy fel merjék vállalni, ami beindítja őket, akkor az berobban, és egy ilyen szexuálisan túlfűtött, izzó levegő jön létre" - mondják.

A szex nem csak öncélként van jelen, hanem akár csak egy borkóstoláson, egyfajta kulturális alámerülésként, inspirációkeresésként is. Ennek megfelelően általában professzionális fellépések is gazdagítják a programot a shibaritól kezdve a tűzzel kínzáson át a legextrémebb véres bemutatókig, vagy a közönség vállalkozó kedvű tagjai interaktív termékbemutatókon is részt vehetnek, a Freedom Fetish-en például ilyen termék a vákuumágy - hogy az pontosan mire való, az olvasó fantáziájára bízom. A szervezők szerint az embereknek legalább a fele kifejezetten nem is szexelni érkezik, hanem nézelődni, ihletet meríteni, amit aztán valamilyen formában beépíthet a saját nemi életébe is. A Freedomon Balázsék elmondása szerint rengeteg a pár, akik együtt nézik meg, mi minden létezik a világban: "próbálunk minél több lehetőséget felcsillantani a számukra, tehát legyen sokféle játék szervezett formában, meg olyan bútorok, amik arra sarkalnak, hogy többen használják őket, tehát ez nem arról szól, hogy az otthon helyett ide jönnek szexelni, hanem a különböző impulzusok felfedezéséről, amikből esetleg persze szex is lehet, ha úgy adódik."



A külső inspirációra már csak azért is van igény, mert a BDSM legtöbb manifesztációja a kötözéstől a korbácsoláson át a fojtogatásig mindenképpen egy olyan szintű szakszerűséget követel meg a felektől, ami a vanilla - tehát a különösebb extrémitásoktól mentes, közönséges - szex esetében nem jellemző. Ferencz Dániel, a HunCon, azaz az évente tartandó magyar BDSM konferencia szervezője, és a Kink Paradise BDSM közösség vezetője ezt ahhoz tudja hasonlítani, mint amikor valaki elhatározza, hogy az új hobbija a kovácsmesterség lesz: "ha te ennek csak úgy nekiugrasz, akkor akár az ujjadat is elveszítheted, mert nem tudod, mit csinálsz, és rácsapsz a kalapáccsal. A BDSM ugyanilyen: ha nem tanulod meg, hogyan forgasd a különböző fizikális eszközöket, vagy nem törődsz a pszichés vonatkozásokkal, pl. hogy mire figyelj egy alázásnál, akkor ugyanúgy, mint egy tanulatlan kovács, komoly károkat tudsz okozni."



Kink Paradise BDSM Közösség

Ezek a károk lehetnek mentálisak is, amire Ferencz példaként felhozza, hogy “mondjuk nem vagy tisztában azzal, mert nem beszélted meg a másikkal előre, hogy ő annyira fóbiásan retteg a rovaroktól, hogy már a szóba hozataluk is tabu, és egy erre építő félelemjátékot csinálsz vele”. A több napon át tartó HunCon elsősorban nem is a bulizásról szól, az esti játék inkább bónusz, a hangsúly a napközbeni workshopokon van, amiken a gyakran külföldről meghívott profi mentorok a BDSM különböző technikai fortélyaiba és etikai dimenzióiba vezetik be a résztvevőket. Például, ha valaki az őszi konferencián rendesen odafigyelt az amerikai Master Dart "Kutyus Szerelem" (Puppy Love) című szemináriumán, az biztosan megjegyezte, hogy ha a szeretőjével kutyásat játszik - azaz a szubmisszív fél átlényegül, és pontosan úgy viselkedik, hempereg, vár büntetést vagy jutalmazást, mint egy igazi kutya -, akkor figyelni kell, hogy a partner ne fertőződjön meg a játékok szájbavételétől, de tanulni lehetett még többek között a női dominanciáról, párkapcsolati dinamikákról, a tűz helyes használatáról, a korbácsolás rajongói pedig három különböző kurzus közül is választhattak.



Freedom Fetish

A biztonság nem csak a játék során fontos a közegnek, hanem szociálisan is: a bulikban külön stábtagok figyelnek arra, hogy csak konszenzuális alapon jöhessen létre testiség, a résztvevők személyazonosságát védendő fényképezni pedig olyannyira tilos, hogy a Freedom Fetishen és a Frusztráció Party-n belépéskor kötelező leragasztani a telefonok kameráját, aki pedig mégis levenné a tapaszt, azt kirúgják, akárcsak azokat, akiknek a viselkedésére panasz van. Kinka szerint ez nagy különbség az átlagos bulikhoz képest: "ha én, mint nő elmegyek egy belvárosi szórakozóhelyre, akkor egy adott este 2-10 alkalommal fogják meg a fenekemet, érnek úgy hozzám, ahogy én arra nem adtam engedélyt, szólongatnak, stb., és nem tudom, miért érzik magukat erre felhatalmazva - ilyesmi egy fétispartin nem történhet meg." "Van is olyan lány, akit egyáltalán nem érdekel a BDSM, és azért jön le, mert itt a saját szabadságát megélve nyugodtan táncolhat félmeztelenül egész este, nem fog senki rosszat gondolni róla, nem fogja senki megfogdosni." - egészíti ki Balázs.

Vákuumágy a Freedom Fetishen

“A BDSM-nek köszönhetően tanultam meg nemet mondani” - mondja Nova, egy fiatal lány, aki látogatóként vett részt a 2022-es HunConon, és akit állítása szerint fiatalon ezzel kapcsolatos trauma ért. "Azt kell mondjam, és nyilván tisztelet a kivételnek, de a vanilla férfiak nem tudják, hol a határ, és mit jelent a nem. Magyarországon nem szokás arról beszélni, hogy tök oké nemet mondani, és azt a másik félnek el kell fogadnia, helyette arra tanítanak, hogy te öltözz máshogy, és ne csinálj olyat, amivel másokat felizgathatsz." Nova tapasztalatai szerint a BDSM-bulikon kérdeznek, aztán tiszteletben tartják a választ, függetlenül attól, hogy bármennyire is le van vetkőzve. "Ha továbbadom az információt, hogy mondjuk ott a sarokban az a fekete ruhás férfi úgy ért hozzám, ahogy én nem akartam, vagy elkezdett elfenekelni, miközben én mással akartam játszani, akkor fogják és kirúgják, és nem térhet vissza." István, a legnagyobb múltú fétisbuli, a Frusztráció Parti szervezője szerint "idióták előfordulnak mindenhol. Őket a dress code-dal, a közönség hozzáállásával és kitartásával évek alatt sikerült kiszűrnünk."

Freedom Fetish

Játék és szex közben nagyon fontos szerepe van az úgynevezett biztonsági szavaknak, amelyek szintén előzetes megállapodástól függenek: ezekkel lehet jelezni a partnernek, hogy álljon le, ha valami baj van. Ferencz a saját szubjektív benyomásai alapján úgy látja, hogy egyébként a BDSM-szubkultúrában nagyjából ugyanakkora a határátlépők, és potenciális bántalmazók aránya, mint a vanilla társadalomban, de a bulik ezen belül egy biztonságos buborékot képeznek. Az úgynevezett SSC (Safe-Sane-Concensual, azaz Biztonságos-Józan-Beleegyezéses) filozófiája szerint működő HunConon például egy bizonyos alkoholfogyasztási szint felett játszani is tilos, ami azért is fontos, hogy elkerüljenek olyan eseteket, amikor valaki saját magán sem érzi, hogy pontosan mire adott beleegyezést, de hasonló elvek alapján működik a többi rendezvény is.



Szender, Frusztráció fétisparti

“Imádok a fantázia világában létezni, felvenni egy szerepet, és teljesen átszellemülni benne, mert így a személyiségem olyan részeit fedezhetem fel és élhetem meg, olyan teljesség-érzetet kapok, amit máshogy nem tudok megtapasztalni” - taglalja Szender, hogy miért öltözik borznak, jár négykézláb, és kínálja fel a pórázát az arra járóknak egy fétispartin, hogy bárki újdonsült borzgazdaként hurcolhassa őt magával mindenhova. "Ehhez elengedhetetlen egy odafigyelő, törődő, együttműködő és "kompatibilis érdeklődésű" partner, egy biztonságos tér, és egy teljes mértékben elfogadó közeg. Egy jó fétisparti tökéletes alkalom egy ilyen élményhez" - mondja.



Freedom Fetish

A fétis- és BDSM-bulik közönsége egy átlagos pesti szórakozóhelyhez képest meglehetősen diverz, ami nem csak azt jelenti, hogy a létező szexuális orientációk és nemi identitások teljes spektruma felvonultatja magát, hanem figyelemreméltó rugalmasságot is abban, hogy a közegen belül ki vagy mi minősül attraktívnak. Korosztályban és testalkatban is nagy a szórás, és bárki partnert találhat magának, nem csak azok, akiknek a megjelenése konvergál a mainstream szépségideálhoz. "A szabadság a fétisünk. Szeretjük megélni, hogy az emberek különbözősége felvállalható, amit akkor is felszabadító látni, ha téged éppen valami más érdekel." - mondják a Freedom Fetish szervezői.



HunCon

Viktória, az őszi HunCon egyik látogatója saját bevallása szerint 150 kiló, ami máskülönben sok negatív érzést és gátlást ébreszt benne, de egy ilyen eseményen ezek mind eltűnnek belőle: "itt nem az van, hogy ez kövér, lóg a melle, lóg a segge, ne is nézzünk rá, cikizzük ki, hogy miért vesz fel ezt, vagy azt, hanem simán befogadják az embert." Vadre Balázs úgy látja, az inkluzivitás alapja, hogy logikusan senki sem fogja elítélni a másikat valamiért, ami tabunak minősül, ha - legalább a dresscode miatt - neki is van olyan jellegzetessége, ami a külső társadalomban nem számít általánosan elfogadottnak. "Annyira széles a paletta, hogy sokan idetartozhatnak, de még aki vanilla, az is jobban el tudja fogadni önmagát, mert láthatja, hogy itt az övénél radikálisabb érdeklődési körrel is mindenki milyen jól elfogadja önmagát" - egészíti ki Kinka.



Ferencz úgy látja, hogy ami ezeken a bulikon történik, az nem valami deviáns, a társadalommal ellentétes működés, hanem egyszerűen megkötések nélkül lehetnek önmaguk az emberek, és a magyar társadalom sokkal diverzebb, mint azt látni engedteti magáról: "van ugye egy Thomas Hobbes-féle alapelv, ami szerintem Magyarországot is jól jellemzi, ami szerint az emberek kifelé annál inkább azt próbálják magukból mutatni, amiről tudják, hogy minél kevesebb konfrontációhoz vezet a többségi társadalommal." Szerinte ez egy nagyon patriarchális ország, ebből adódóan sokan leginkább csak olyan keretek között mernek gondolkodni a nemiségről, hogy heteroszexualitás van, a férfi domináns, a nő szubmisszív, holott a valóságban ennél változatosabban oszlanak el ezek a szerepek, és az emberek azért szeretnek ilyen bulikba járni, mert a szubkultúra előtt korlátlanul felvállalhatják, hogy "ők mondjuk kiskutyának szeretnek öltözni, vagy férfi létükre azt szeretik, ha megkorbácsolják őket, csizmát nyalhatnak, vagy ilyesmi".



Freedom Fetish

Ismer olyanokat is, akikre annyira erős hatással volt ez a társadalmi nyomás, hogy még a BDSM-közösségen belül sem merték maradéktalanul felvállalni a vágyaikat: “voltak úriemberek, akik hivatalosan dominánsnak mondták magukat, de az egyikük nekem négyszemközt megnyílt, és elárulta, hogy hát, Danikám, azért én egy évben egy-két alkalommal csak elmegyek egy dominához, vagy egy másikuk konkrétan kimondta, hogy ő igazából szubmisszív, csak az elvárások miatt mondja magáról, hogy domináns.”

Workshop a HunConon

István szerint katartikus élményben van részük azoknak, akik először látogatnak el egy ilyen eseményre: “sokan voltak, vannak, akik annak ellenére, hogy vonzza őket, mégis félve, nehezen veszik rá magukat, hogy akár egy maszkban eljöjjenek egy fétis-bulira. Amikor aztán mégis, hamar kiderül, hogy egy elfogadó, nyitott, biztonságos közegbe kerültek, és rendkívül felszabadító érzésük lesz, hogy végre meg tudják élni a szexualitásukat, ami akár éveken keresztül el volt nyomva a partnereik, a családjuk, mindenki, alkalmasint saját maguk előtt is. Megtörténik egyfajta coming out, eljutnak a felismerésig, hogy nem csak én vagyok ilyen, nem csak én szeretek mondjuk fura ruhákat felvenni, és abban jól érezni magam, hanem más is. Ha egy fétispartin megjelensz valami egészen extrém vagy bizarr outfitben, amitől bárhol máshol mindenki kiborulna, az itt a többiek elismerését váltja ki, például férfiként körberajonganak a csajok, hogy úristen, milyen jó a tűsarkúd." István ismer olyan LMBTQ-személyt is, aki annak idején még egy szélsőjobboldali paramilitáris szervezet rendezvényein menetelt, miközben hétvégente fétisbulikban kereste önmagát, és végül utóbbi hatására is sikerült megtalálnia az identitását.

Freedom Fetish

Balázs szerint “vannak pszichológiai felmérések, amik korrelációt találtak a BDSM-szcénába tartozás és a lelki jólét között, tehát akik a szubkultúra tagjának vallják magukat, átlagosan jobb lelki egészségnek örvendenek - az én személyes véleményem, hogy azért, mert nincsenek elfojtva a vágyaik, találtak egy közeget, ahol megélhetik, és elfogadják őket azokkal együtt, nem kell titkolózniuk, ami nagyon sokat ad a lelki egészséghez”. A Freedom Fetish szervezőiként úgy látják, hogy itthon minden ellentétes irányba ható erő dacára tapintható és folyamatos a fejlődés az átlagostól eltérő szexualitások elfogadásban, de a külföldi tapasztalataik alapján bőven van még hova változni: “amikor mi Berlinben teljes fétisöltözékben elindulunk a klubba metróval, akkor azt érezzük, mintha tök normális cuccban lennénk, semmiféle extra figyelmet nem váltunk ki, míg Budapesten ez még nyilván feltűnést kelt. Ott a lakosság megtanulta, hogy attól, hogy valaki így öltözik, még simán lehet, hogy ugyanolyan normálisan fog viselkedni, nem jelent a viselkedését illetően semmit az öltözék, ezért elfogadják és együtt élnek vele.”



Kink Paradise BDSM Közösség

A szexuális szubkultúrák nyugathoz képest késve és lassan, csak a 90-es években kezdtek el beszivárogni az országba. István szerint a lemaradásunk a politikai rendszer mellett összefügg az életszínvonallal is: “Németországban már a 60-70-es években olyan jólét volt, hogy mivel nem kellett a túlélés miatt aggódni, az emberek ráértek ilyen dolgokkal foglalkozni. Például akkoriban indult be Beate Uhse üzlete, aki rájött, hogy a háziasszonyok unatkoznak, és elkezdett csomagküldő szolgálaton keresztül vibrátorokat, meg hasonló segédeszközöket forgalmazni. Nálunk a rendszerváltásig nem volt semmi ilyesmi.” Utána is lassan indultak be a dolgok, a jelenleg az ötvenes éveiben járó István emlékszik, hogy az ecseri úti bolhapiac pornómagazinjai között is csak nagy ritkán lehetett hozzájutni fétismagazinokhoz, így némi kreativitásra is szükség volt, hogy az ember kielégítse a kíváncsiságát: “a 80-as évek elején tinédzserként esetleg a szomszéd OTTO katalógusát lehetett bújni, és felfedezni benne az érdekes bőrruhákba öltözött hölgyeket - amikor feltűnt, hogy azok jobban érdekelnek, mint a fürdőruhásak, akkor már sejtettem, hogy ez valami más.”

Freedom Fetish

2000 környékén kezdett éledezni a közösség, egy vállalkozó kedvű fétisrajongó a Budapest Parádén külön kamiont indított Angliából érkezett latexruhás táncosokkal, és egy V. kerületi helyet bérelt ki afterpartynak. “Akkor azon a bulin nagyon kevesen voltunk, veszteséges volt, pedig nagy dolognak indult, de akkoriban a magyar közönség erre még semennyire sem volt érett, hiányzott az emberek tudatából ez.” – meséli István. Viszont akkoriban már elterjedőben volt az internet, működött a Gyalogó cset és az Index fórum is, aminek a “Latex és lakk, avagy a fétis varázsa” topicja azóta, immár 20 éve üzemel. Ezeken a felületeken megtalálva egymást kezdték el Istvánék szervezni az első Frusztráció fétispartit 2004-ben, amit a covid sújtotta év kivételével azóta is minden évben megtartanak - a nevet az akkoriban jellemző érzés ihlette, hogy “vagy nincs kivel menni, vagy van kivel, de nincs hova, vagy van hova, de nincs miben”. Az elején még nem volt könnyű feladat a szervezés, mert “nem mindenkinek vette be a gyomra”, hogy ilyen érdeklődésű embereknek adja ki a helyet, meg kellett küzdeni az előítéletes gondolkodással, el kellett fogadtatni a szigorú dress code követelményeit is. István szerint azóta nagyon sokat változott a bármilyen másság elfogadása, amiben úgy érzi, hogy az internetnek, a közösségi médiának is szerepe van, de szerinte a korszellem is pozitív irányba változott: “még, ha nem is mindig látszik, a tolerancia benne van levegőben - természetesen időnként az ellenkezője is”.

HunCon