„Mindenhonnan hangokat hallani a romok alól”

A legfrissebb jelentések szerint több mint 11 ezren haltak meg a hétfő reggeli földrengés következtében Törökországban és Szíriában. A térségbe látogató török elnök bejelentése szerint

Törökországban az áldozatok száma 8754-re, a sebesültek száma 49 133-ra nőtt szerda délutánra. Legalább 6444 épület összeomlott.

Legalább hat embert mentettek már ki a romok alól a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat munkatársai. A csapat húsz fővel és 4 keresőkutyával dolgozik a dél-törökországi Hatay tartományban, a munkát civilként végzik, nem az állami mentőcsapat tagjaként.

Kutyával és hangdetektorral keresik a túlélőket, tudnak kommunikálni azokkal, akik ott vannak a romok alatt. Hihetetlen, hogy mindenhonnan hangokat hallanak,

mondta az Euronewsnak Balázs-Vidáts Tímea mentőkutya-vezető. A terepen dolgozó magyarok szerint rengetegen rekedhettek az épületek romjai alatt, mert mindenfelől hangokat hallanak. A szakember szerint sajnos nagyon kevés a helyszínen a munkagép, nagyon lassan haladnak a romok eltakarításával.

„Ez lelkileg is nehéz lehet. Találtak egy hölgyet, akinek hallották a hangját, és a kutyák is jelezték, hogy ott van valaki, látták is, hogy az illető deréktól fölfelé beszorult, kommunikálni is tudtak vele, de van, akit nem tudnak kiszedni, hiába találják meg, mert nincsenek ott a munkagépek. Erre vannak modern és profi kézi eszközeink, de egy 10 emeletes épület romjainak az eltakarításához, elemeléséhez munkagépekre is szükség volna, még ha kockázatos is a művelet,”

mondta Balázs-Vidáts.

