Több száz rendőr választotta el az antifasisztákat és a szélsőjobboldaliakat a Becsület napján

Február 11. fontos dátum a hungarista mozgalmak életében: a radikális jobboldal - amit Magyarországon korábban elsősorban a Magyar Nemzeti Arcvonal testesített meg, újabban a Légió Hungária és a Hatvannégy Vármegye Mozgalom képvisel - 1997 óta minden évben ezen a napon emlékezik meg a német és magyar csapatok 1945-ös kitörési kísérletének évfordulójáról.

A Kitörés emléktúrán rendszerint több százan vesznek részt, és ez alkalomból rendszeresen Budapestre érkeznek nemzetközi szélsőjobboldali szervezetek, elsősorban a Blood and Honour tagjai is. (Ungváry Krisztián tavaly elmesélte, miért visszás a kitörésre emlékezni.)

A szélsőjobb által a Budai Vár területére meghirdetett eseményeket a rendőrség idén napokkal korábban betiltotta; indoklásukban az állt, hogy „a gyülekezés helyszíne olyan országos jelentőségű történelmi emlékhely, illetve időpontja olyan nap, ami a nemzetiszocialista diktatúra uralma alatt elkövetett embertelen bűnök áldozataira emlékeztet”.

A tiltás ellenére a légiósok tervei közt szerepelt, hogy a Kapisztrán téren tartanak megemlékezést és gyújtanak gyertyákat, legalábbis ez terjedt el a legfontosabb fórumaikon. Számítani lehetett arra, hogy lesznek megmozdulások, annál is inkább, mert ezzel párhuzamosan antifasiszták is demonstrációt jelentettek be a Várban.

A szokásosnál is nagyobb feszültségre lehetett számítani, miután a Metropol megírta: pénteken símaszkos ismeretlenek megvertek valakit Gazdagréten, és az esetről videók is terjedni kezdtek az interneten. A szélsőjobboldali nyilvánosságban már tényként írtak arról, hogy német antifasiszták támadták meg egy bajtársukat.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Szombaton kora délután nagyjából 120-150 antifasiszta gyűlt össze a Bécsi kapu téren, köztük sok volt a német, a szervezők végig németül is instruálták a tüntetőket.

A radikálisok, akik közt voltak betyárseregesek is, a kapu túloldalán gyülekeztek, valamivel kisebb létszámban; a rendőrség pedig a Széna tértől egészen a Kapisztrán térig biztosította a helyszínt, több száz fővel.

Kisebb összetűzésekre sor került rendőrök és szélsőjobboldaliak között, de a tüntetők nem érintkeztek egymással, fél 2-től 3-ig csak szópárbaj zajlott, főleg a kapu tetején gyülekező antifasiszták voltak hangosak.

A hungaristákat idővel a rendőrök felszólították, hogy távozzanak.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A rendőrök a Kapisztrán teret egész nap hermetikusan lezárták, de mint kiderült, oda végül nem is próbált meg bejutni senki, még 3 után sem, amikor több száz fős számban gyűltek össze az Úri utca környékén túrázók és radikálisok. Voltak, akik a Normafáról érkeztek, a többség azonban épp a Normafára készült, hogy ott folytassák túrájukat. (A Mérce szombat délután arról írt, hogy értesüléseik szerint egy német újságírót neonácik bántalmaztak ezen a környéken).

Időközben a magukat rigmusokkal szórakoztató antifasiszták területfoglalási engedélye lejárt, így 4 után el kellett hagyniuk a helyszínt - a Mátyás tér felé, hogy ne találkozzanak szélsőjobboldaliakkal. Elterjedt, hogy a rendőrök őrizetbe vettek egy osztrák nőt, mert a gyanú szerint részt vehetett abban a támadásban, amiről előző nap a Metropol cikkezett. A 444 értesülései szerint a nőt végül csak kihallgatták és azzal el is engedték.

Az antifasiszták levonulása nem zajlott simán. A nagyjából 200 fős tömeget a rendőrök a Mátyás tér felé terelték, hogy aztán a Ponty utcán át kísérjék le őket a Batthyány tér felé. A rendőrök a Mátyás tér előtt egyenként igazoltatták az antifasisztákat, többeket alaposan megmotoztak, és mindenkit csak úgy engedtek át a téren, ha videófelvétel készül róluk. A tudósító riportereket is ellenőrizték, csak a turistákat engedték át kérdés nélkül a kordonon. Egy 15 fős fekete egyenruhásnak látszó csoportosulást a rendőröknek sikerült visszafordítani, amikor azonban a tömeg a lépcsőn megindult a Batthyány tér felé, egy nagyobb alakulat a lépcső tetejéről rájuk támadt. A rendőröknek rövid adok-kapok végén visszakergették őket a Vár felé. Nagyobb atrocitásról ezután nem érkezett hír.

Rendőri intézkedésről hivatalos közlés este 18 óráig nem érkezett. A szélsőjobboldali körökben fontos forrásnak számító Magyar Jelen arról adott hírt, hogy a délután során a Betyársereg számos tagját előállították, és többeket el is hurcoltak a helyszínről.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

