Jeszenszky Zsoltot a holokausztra emlékezteti a Pesti Srácok Youtube-csatornájának a törlése

A Youtube törölte a Pesti Srácok csatornáját, ezért a fideszes lap péntek koraestére gyorsan összecsődített nagyjából 300 embert a budapesti Google-székház elé, hogy előregyártott táblákat a kezükbe nyomva a sajtó- és szólásszabadságért tüntessenek.



Az eseményen beszédet mondott volna Schiffer András is, aki az utolsó pillanatban visszamondta a szereplést, így az este számos felszólalója közül a legismertebb valószínűleg Jeszenszky Zsolt volt, aki kiemelte, hogy már a Pesti TV „a Pfizert leleplező” videóját is törölte annak idején a Youtube, és ha valami történne vele, akkor azért biztosan a Youtube-ot üzemeltető Google és a Pfizer lesznek a felelősek. "A harmincas évek Németországában is voltak, akik nevettek azokon, akik a veszélyre figyelmeztettek, de azóta tudjuk a történelemből, hogy ahol könyveket égetnek, ott embereket is fognak égetni. Ahol csatornákat likvidálnak, ott embereket is likvidálhatnak" – mondta Jeszenszky.



A Youtube először 2020-ban tiltotta le a Pesti Srácok csatornáját, mert egy rövid, gyerekkel szembeni szexuális visszaélést dokumentáló, a videoplatform megítélése szerint pornográf filmrészlet jelent meg egy leleplezőnek szánt híranyagban. A Pesti TV megszűnése után 2022-ben a Pesti Srácok újra nekifutott, és PS TV néven a korábban a Pesti TV-n szereplő arcokat csatasorba állítva létrehozott új csatornát hozott létre. Most ezt is megszüntette a Youtube, látszólag mindenféle előzetes indoklás nélkül, de a Telexnek egy kérdésre leírták, hogy „a PS TV csatornát azért szüntettük meg, mert annak létrehozásával megkerülték a Pesti Srácok csatorna megszüntetésére irányuló intézkedésünket, amelyet a gyermekek biztonságára vonatkozó feltételek megsértése miatt távolítottunk el 2020 februárjában”.



Dr. Tóth Máté, a Pesti Srácok jogásza a tüntetésen mondott beszédében elmondta, hogy szerinte valódi jogvédelemre van szüksége a magyar bíróságtól azoknak, akiknek „jogszerűtlenül, törvényellenesen elveszik a tartalmait” a nagy hatalmú magáncégek. „Egy szuverén országban ne a külföldi online platform frusztrált cenzorai választhassanak a magas szintű oknyomozói portál és az efebofil rém között, hanem a magyar jog” – utalt B. Zsoltra, a tizenöt éves szeretőt tartó pedagógiai asszisztensre, akit az iskolájából menesztettek, de Tóth úgy érzi, nem bántak vele elég keményen a social media hatalmasai.

Az esemény lezárásaként a Szózat eléneklése után Huth Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztője egy Lenin-fejet vitt a Google-székházba, amit Bíró Pálnak, a Youtube magyarországi koordinátorának címzett.



photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

photo_camera Jeszenszky Zsolt

photo_camera Huth Gergely

