Orbán-mellszobor, eladó száraz pékáru, villamosszék és pszichopata sün

A legnagyobb művek nem kinyilatkoztatnak, hanem kérdeznek. A Facebook Marketplace bizonyos hirdetései a műkedvelő nézőből számtalan kérdést váltanak ki, nem ritkán egyszerre: vajon ki hirdeti ezt, és miért, ki fogja ezt megvenni, és egyáltalán mi a jóisten ez?

A Trash of Marketplace Facebook-oldal szent küldetése, hogy a véletlenül zseniálisan sikerült amatőr fényképeket hibaista fotóművészetként újrakeretező Hórusz Archívum egyfajta szellemi örököseként gondosan kiválogassa és összegyűjtse ezeket a hirdetéseket. Reklámozhatnak valami önmagában is vicces vagy abszurd dolgot, félresikerülhetett a fénykép vagy a szöveg, vagy a legjobb esetben mindez együtt, így néha az eredeti alkotói szándékon messze túlmutató, egészen filozofikus jelentéstartalom adódik a banális tartalmi objektumhoz, és valódi műalkotás jön létre. Általában egyetlen dolog közös bennük: a hirdetők valószínűleg nem voltak az ítélőképességük teljes birtokában, amikor létrehozták őket. Az oldal megalkotója, Csipetke a kérdésemre fontosnak érezte hangsúlyozni, hogy a trash szó itt nem pejoratívan értendő: „sokszor a legjobb dolgokat egy kuka tetején vagy lomtalanításon találja az ember. Hálás vagyok a hirdetések feladóinak, és nem szeretném őket megszégyeníteni.” Ezért később az oldal címét is meg akarta változtatni „Best of Marketplace”-re, csak a Facebook már nem engedte.

A gyűjtemény legjobbjai, kategóriánként:

BÚTOR

photo_camera Fotó: Trash of Marketplace/Facebook

photo_camera Fotó: Trash of Marketplace/Facebook

photo_camera Fotó: Trash of Marketplace/Facebook

DEKOR

photo_camera Fotó: Trash of Marketplace/Facebook

photo_camera Fotó: Trash of Marketplace/Facebook

photo_camera Fotó: Trash of Marketplace/Facebook

ÉLELMISZER

photo_camera Fotó: Trash of Marketplace/Facebook

photo_camera Fotó: Trash of Marketplace/Facebook

INGATLAN

photo_camera Fotó: Trash of Marketplace/Facebook

photo_camera Fotó: Trash of Marketplace/Facebook

photo_camera Fotó: Trash of Marketplace/Facebook

KÖNYV



photo_camera Fotó: Trash of Marketplace/Facebook

photo_camera Fotó: Trash of Marketplace/Facebook

JÁTÉK

photo_camera Fotó: Trash of Marketplace/Facebook

photo_camera Fotó: Trash of Marketplace/Facebook

photo_camera Fotó: Trash of Marketplace/Facebook

KÉZMŰVES

photo_camera Fotó: Trash of Marketplace/Facebook

photo_camera Fotó: Trash of Marketplace/Facebook

photo_camera Fotó: Trash of Marketplace/Facebook

RUHÁZAT

photo_camera Fotó: Trash of Marketplace/Facebook

photo_camera Fotó: Trash of Marketplace/Facebook

photo_camera Fotó: Trash of Marketplace/Facebook

EGYÉB



photo_camera Fotó: Trash of Marketplace/Facebook

photo_camera Fotó: Trash of Marketplace/Facebook

photo_camera Fotó: Trash of Marketplace/Facebook

Címlapkép: Kiss Bence/444