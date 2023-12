Oldtimer Ikarusokkal utazhatunk a téli hétvégéken a belvárosban

Hóesésben, egy Ikarus 311-es fedélzetén mutatta be legújabb projektjét a Közlekedési Múzeum. A „Mozgó Múzeum” elnevezésű program keretében oldtimer autóbuszokkal járhatják be Budapest belvárosát az érdeklődők. Az utakat egy Ikarus 66-os és egy Ikarus 311-es teljesíti majd, utóbbival mi is mentünk egy kört.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A 36 személyes, dízelmotoros 311-esek az 1951-től gyártott Ikarus 30-asok utódtípusai voltak. Magyarországon elsősorban helyközi közlekedésre használták őket, de exportjuk is jelentős volt: az NDK-nak közel 900, Bulgáriának majdnem 400 darabot adott el belőle a gyár. A hazai közforgalomban az 1970-es évek végéig közlekedtek, utána főleg szerződéses járatokként, tartalékként üzemeltették őket.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Érdekesség, hogy a 311-eseken nincsen csomagtartó az utastér alatt, így az utasoknak vagy az ölükben kellett tartaniuk a csomagjaikat, vagy a barna ponyvával rögzített tetőcsomagtartóra helyezhették őket.



photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A Városligeti Műjégpályánál mi egy 1971-ben gyártott darabra szálltunk fel. Egykori gyöngyösi tsz-buszként 11 éven keresztül Heves megyei munkásokat szállított, majd méhészbuszként hasznosították. 2013-ban teljesen felújították, azóta kiállításokon szerepelt és eseti jelleggel nosztalgiautakat teljesített.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Tavaly télen pár alkalommal már bejárta a belvárost, idén azonban sűrített menetrendben, szombatonként és vasárnaponként két-két utat teljesít majd az Ikarus 66-ossal karöltve. A járatok a Műcsarnok előtti megállóból indulva az Andrássy út-Erzsébet híd-Várkert Bazár-Margit híd-Andrássy út vonalon közlekednek majd. A körülbelül 50 perces út során az utasok megismerhetik a járművek történetét, egyes buszokon pedig élőzene is lesz.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Az első buszok december 16-án indulnak, amikre a jegyeket online elővételben lehet majd megvásárolni. A felnőtt jegy ára várhatóan 5800 forint, a diáké 2900 forint lesz, a családokat pedig kedvezményes csomaggal várják a szervezők.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A múzeumpedagógiai élményutazásként is funkcionáló nosztalgiajáratokkal egyébként az a célja a Közlekedési Múzeumnak, hogy addig is legyenek fővárosi programjaik, ameddig a főépületük nem készül el. A korábban a Városligetben működő intézmény áthelyezéséről még 2017-ben döntött a kormány, új helyszínének az egykori Északi Járműjavító kőbányai telephelyét választották.



photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Az új Közlekedési Múzeum épületének egyelőre még a végleges tervei sem készültek el. Schneller Domonkos, a múzeum júniusban kinevezett igazgatója azt mondta, ezek jövő tavaszra véglegesedhetnek. Ha lesz elegendő költségvetési forrás, az építkezés 2025 első felében indulhat meg, és optimális esetben 2028-ra fejeződhet be.