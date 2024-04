2 millió baszk van, 1 millió ünnepelte együtt az Athletic Bilbao kupagyőzelmét

photo_camera Fotó: ANDER GILLENEA/AFP

A focitörténet talán legnagyobb bulija zajlott csütörtökön Bilbaóban. A nagyjából 350 ezres lakosságú városban ugyanis több mint 1 millió ember lepte el az utcákat, tereket és a Nervión folyó rakpartjait, miközben teljes Baszkföld lakossága alig haladja meg a kétmilliót.



A buli egyediségét az adta, hogy a játékosok nem a szokásos emeletes busszal gurultak végig a városon, hanem tengerjáró bálnavadász néphez illően hajóval pöfögtek végig a vízpartot ellepő százezrek előtt, egészen az óceánig.

Maga a csapat nem is akármilyen hajóval: ugyanezen a La Gabarra (Az Uszály) nevű tradicionális baszk teherhajóval vonultak fel az 1983-as bajnoki győzelem, majd az 1984-es duplázás (bajnokság + Király Kupa) után. Azóta nem nyertek sem a kupában, sem a bajnokságban.



A végén azért volt szárazföldi rész is, erkélyről bemutatott kupával, beszédekkel és sok közös énekléssel és skandálással, majd az érintettek hajnalig mulattak. Érdemes belegondolni, hogy háromszor annyian voltak, mint a város teljes lakossága. Olyan volt ez, mintha Budapesten 4,5 millió ember ünnepelné az MTK BL-győzelmét.



Ez itt egy jó kis pár perces videós összefoglaló, a buli dimenzióit érzékeltető légi felvételekkel:



Ez egy percnél rövidebb, Bilbao belvárosában készült légi felvétel, szintén igen hatásos:

Ez a közvetítés majdnem négyórás, viszont baromi jó részek vannak benne, érdemes húzogatni a csúszkát, mert itt a néhol lélegzete,állító tömegjelenetektől a játékosokat szállító hajón készült snitteking van minden:

Az egészen elképesztő felbuzdulás oka az volt, hogy bár Baszkföld a gasztronómiája, a szörf és a bankjai mellett a fociőrületéről híres, első számú csapata kereken 40 éve, 1984-ben nyert kupát utoljára, akkor kettőt is ugyanabban az idényben. Az akkori bajnokok most is ott hajóztak a mostaniak hajója mellett a több mint 160 vízi járműből álló karavánban, ami tucatnyi kilométert megtéve jutott el az óceánig, majd vissza a városba, hogy a főtéren folytassák a bulizást. A ceremóniamester a csapat aktuális idősödő legendája, Iker Muniain volt, a játékosok a negyven évvel ezelőtti ünnepléskor viselt piros-fehér csíkos ingek replikáit viselték, amíg neki nem vetkőztek.

Az Athletic a négy olyan spanyolországi klub egyike, amik nem cégek vagy befektetők, hanem a klubtagok tulajdonában vannak és a világfutballban ritka módon elvből nem igazol le külföldieket, sőt még spanyolokat sem, csak olyanokat, akiket baszknak tekintenek.