Ispánok, polgármesterek és más bűnözők – megkezdte országjárását Magyar Péter

Vonattal, majd busszal négy óra volt eljutni Budapestről Békéscsabára, vaskos késéssel, be nem várt csatlakozással, ötezresből visszaadni nem tudó buszsofőrrel, iskola utáni zsúfoltsággal. Volt időm gondolkodni, miért szeretik a vidéki Magyarországot – mínusz Balaton-felvidék – csak térképről ismerő politikusok annyira Békés megyét, azon belül Gyulát. 2010 őszén itt volt Gyurcsány Ferenc DK-s zászlóbontása – micsoda sikertörténet azóta is! –, januárban Novák Katalin itt kezdte idei országjárását, itt is fejezte be, államfői karrierjével együtt.

És most Magyar Péter is innen indítja az ország beszántását, a TISZA (Tisza) Párt választási kampánykörútját.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Az a jóképű fiú? Az az asszonyverő senki? Ahogy hallottam, ez volt a reakciók két véglete az egyik helyi nyugdíjasklubban a hírre, hogy Magyar a városba jön. Olyat senki nem kérdezett, hogy ki az a Magyar Péter. Ahogyan később a városban jártunkkor sem. Persze a korábbi tapasztalataink alapján ezen nem is kellett volna meglepődni.