Magyar Péter újra rátolná a pedofilügyeket a Fideszre

Magyar Péter a pécsi turnéállomásán teljesen váratlanul jelentette be, hogy péntek délután tüntetést tart a Belügyminisztérium épülete előtt. Ráadásul nem általában a kormány és az ellenzék hibáit akarja újra felsorolni, mint az országjárása állomásain, hanem a gyerekvédelem témáját hozta vissza, ami februárban nagyon kellemetlenné vált a Fidesznek a K. Endrének megadott kegyelem miatt.



A kegyelmi ügyet viszont éppen Magyar felbukkanása keverte le a napirendről, aminek a Karmelitában örülhettek a legjobban, mert sokkal kevésbé veszélyes a kormányra, ha Varga Judit magánéletéről, a Völner-Schadl-ügyről vagy Rogán Antal visel dolgairól szólnak a hírek.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Magyar azt mondta, hogy a pénteki tüntetésről még a legszűkebb stábjával sem egyeztetett, azért jelentette be, mert felháborította, hogy a hatóságok hónapok óta eredménytelenül nyomoztak egy gyerekbántalmazási ügyben. Szerinte csak annak hatására tartóztatták le a héten a gyerekeket molesztáló gyermekfelügyelőt, hogy ő áprilisban írt az ügyről Facebookon. Ugyanakkor nem lehet véletlen egybeesés, hogy Magyar épp aznap jelentette be a tüntetést, amikor a Fidesz az új gyerekvédelmi törvénycsomagja beterjesztésével próbálta visszaszerezni a kegyelmi ügyben megkopott hitelességét a témában.

A Belügyminisztérium előtti tüntetéssel és az újabb gyerekvédelmi botrány bemutatásával Magyar Péter pont azt akarja megakadályozni, hogy a kormány kimosakodjon a kegyelmi ügyből.



photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Bár azt mondta, a törvénymódosítás részleteivel egyetért, vagyis támogatja, hogy például a pedofil jellegű szexuális bűncselekmények ne évüljenek el, ezekben az esetekben ne legyen feltételes szabadlábra helyezés és az elkövetők soha nem kaphatnak erkölcsi bizonyítvány, de szerinte ez mind csak teketóriázás és a problémák elkenése. Kisebb büntetőjogi előadást tartott arról a Széchenyi téren összegyűlt néhány ezer embernek, hogy önmagában a szigorításoknak miért nincs elrettentő ereje.

„Ezek a módosítások hogyan oldják meg azt a problémát, hogy itt a sokadik pedofilügy, és 8 hónap kell az első kihallgatáshoz és ahhoz, hogy elfogják az elkövetőt? Segítek: sehogy!”



photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Szerinte a kormány a pedofilügyek miatti felelősséget a magyar bíróságokra akarja rátolni, „mintha rajtuk múlna, mintha ők nem ítélnék el az eléjük hurcolt pedofil vádlottakat”. Szerinte a valódi probléma az alulfinanszírozott és szakemberhiányos gyerekvédelmi rendszerrel van, amit Pintér Sándor felügyel. Ugyanúgy a belügyminiszter alá tartozó rendőrség nyomozásainak lassúsága is gyengítik a gyerekvédelmet. Mindez pedig csak csökkenti a lebukás kockázatát. Szerinte többet kellene költeni a gyerekvédelmi rendszerre és külön rendőri egységet követelt.

Ez volt Magyar Péter első olyan beszéde, ahol kizárólag a Fideszt és a kormányt támadta.

A politikusait következesen bohócnak nevezte, és többször elmondta, hogy a kormány még mindig nem kért bocsánatot a bicskei áldozatoktól, ami miatt szerinte eleve le kellene mondaniuk. Kimondta azt is, hogy Pintér Sándor nem képes ellátni a feladatát, nem képes megvédeni a gyerekeket, ezért le kellene mondania. „Miniszter úr, vége. Le kell tenni a lantot, nyugdíjba kell menni, el kell menni az unokákkal foglalkozni. Pintér Sándor és a többi politikai felelős mondjanak le.” A közönség ezekre mindig hangos sípolással és Mondjon le! skandálással reagált.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A résztvevők között voltak olyanok, akik azért jöttek, mert a Magyar Péter-féle tüntetések hangulatát akarják fenntartani, meg akarják mutatni, hogy sokan vannak. De olyanok is voltak, akiket továbbra is a kegyelmi ügy miatti felháborodás hajtott.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Magyar Budapestre való visszatérése annak is szólhat, hogy a legújabb tervei szerint az önkormányzati választáson mégis állítanának fővárosi listát a pártjával, amihez vagy főpolgármestert kell jelölniük, vagy három kerületben kell polgármestert indítaniuk. Egy pénteki fórumon arról beszélt, hogy szerinte a TISZA Párt jó eséllyel be tudná húzni akár a főpolgármesteri posztotot is, de azt belátja, hogy már nincs idejük olyan közgyűlési többséget szervezniük, amivel a főpolgármesterük dolgozni tudna. „Olyan főpolgármestert pedig nem szeretnénk, aki a DK és a Fidesz foglya a közgyűlésben, amilyen egyébként Vitézy lenne, ha nyerne.” Ezért csak pár kerületben támogatnának civil polgármester-jelölteket, hogy mindenképpen ott legyenek a fővárosi közgyűlésben.