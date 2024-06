Pontosan miért halt meg már ezernél is több mekkai zarándok?

A világ döbbenten figyeli, hogy már több mint ezer ember halt meg a hőség miatt a mekkai zarándoklaton, olvassuk mindenhol, és ez igaz is. A héten 51-52 fokot is mértek, és a hivatalos számok egyre nőnek. Az AFP egy arab diplomatát idézett, aki szerint 658 egyiptomi halt meg. Indonézia közölte, hogy több mint 200 állampolgára veszett oda, India 98 ember haláláról tud. De életüket életüket vesztették Pakisztán, Malajzia, Jordánia, Irán, Szenegál, Tunézia, Szudán és az Egyesült Államok polgárai is. Barátok és rokonok az interneten és kórházakban keresik az eltűnteket.

De hogy történhetett ez meg? A BBC cikke több lehetséges és valószínű okot ad meg a nyilvánvalón túl is.

Igen, a klímaváltozás

A még Szaúd-Arábiában is példátlan hőhullámok vélhetően nagyban hozzájárultak a halálos áldozatok magas számához. A szaúdi egészségügyi minisztérium figyelmeztetett mindenkit, hogy kerüljék a hőséget és hidratáljanak, mégis sok zarándok kapott hőgutát.

„Csak Isten kegyelmének köszönhetem, hogy túléltem, mert hihetetlenül meleg volt” - mondta egy nigériai zarándok. „Esernyőt kellett használnom, és folyamatosan szentelt vízzel kellett locsolnom magam.”

A zarándokok a hőség és a fizikai terhelés miatt fokozott kockázatnak vannak kitéve, de ez nem új jelenség, már az 1400-as évek óta feljegyeztek ilyen haláleseteket. „A haddzs több mint egy évezrede forróságban zajlik, de a klímaválság súlyosbítja a körülményeket” - mondta Carl-Friedrich Schleussner, a Climate Analytics munkatársa. Kutatásai szerint a globális hőmérséklet 1,5°-os emelkedésével akár ötszörösére is nőhet a hőguta kockázata.

Pont a sérülékenyek mennek

photo_camera Fotó: FADEL SENNA/AFP

Vallásuk rendelkezései szerint minden muszlimnak, aki anyagilag és fizikailag képes rá, életében legalább egyszer meg kell tennie a zarándoklatot Mekka szent városába. Szaúd-Arábia szerint idén mintegy 1,8 millióan vettek részt rajta.

A sok haláleset egyik oka az, hogy sok zarándok idős korában tudja csak megengedni magának az utazást, miután egy életen át spórolt. Sokan gondolák úgy, hogy ha már meg kell halni, akkor Mekkában haljanak meg, mert akkor a szent városban temeti el őket a szaúdi állam.



Illegális zarándokok

photo_camera Fotó: FADEL SENNA/AFP

A zarándokoknak speciális vízumot kell igényelniük a szaúdi hatóságoktól, de sokan ezt a szabályt megpróbálják kijátszani.

A megfelelő okmányokkal nem rendelkezők gyakran kerülik a hatóságokat, még akkor is, ha segítségre van szükségük.

A szervezők magyarázata szerint a „nem hivatalos haddzs” hozzájárul a többlethalálozáshoz, és a hatóságok őket okolják a sátrak túlzsúfoltságáért is.

A szervezés hibái

photo_camera Fotó: FADEL SENNA/AFP

Több beszámoló szerint szervezési hibák súlyosbították a szélsőséges körülményeket, a túlzsúfolt sátrakban például nem volt megfelelő hűtés és higiéniai felszerelés.

A zarándokoknak gyakran hosszú távokat kellett gyalogolniuk a nagy hőségben, egyesek az eddigieknél bénítóbb útlezárásokat okolták. Nyáron egy átlagos zarándoknak naponta legalább 15 kilométert kell gyalogolnia, és a szaúdi ellenőrök inkább csak irányítják, nem pedig segítik a zarándokokat. „Egy átlagos zarándoknak, még ha az I. zónában egy A kategóriás sátorban száll is meg, 2,5 kilométert kell gyalogolnia, hogy elérje a sátrát. Ha ezen az útvonalon vészhelyzet van, 30 percig senki sem ér oda. Nincsenek életmentő felszerelések, se vízvételi pontok” - mondja egy 18. zarándoklatát járó utazásszervező.

A szaúdi egészségügyi miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, micsoda logisztikát működtettek: 189 kórház, egészségügyi központ és mobil klinika 6500 ággyal, és több mint 40 000 orvosi, műszaki, adminisztratív és önkéntes személyzet.

Zarándokcsempészek

photo_camera Fotó: FADEL SENNA/AFP

Az AFP jelentése szerint a halálos áldozatok több mint fele nem-regisztrált zarándok volt, aki szabálytalan csatornákon csatlakozott a haddzshoz, így nem férhettek hozzá az olyan létesítményekhez, mint a légkondicionált sátrak és buszok.

Pénteken Jordánia közölte, hogy őrizetbe vett több utazási ügynököt, akik megkönnyítették a muszlim zarándokok szabálytalan utazását. Egyiptom hasonló vizsgálatot folytat.

Szaúd-Arábia az elmúlt években növelte a biztonsági intézkedéseket a haddzs idején, de még mindig kap bírálatokat, és egyelőre nem kommentálta a haláleseteket idén megugró számát.