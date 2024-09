Nyugodt készülődés a Szentendrei-szigeten, az emberek egyelőre nem tartanak nagy árvíztől

A Népszigeten sietve mentik, amit tudnak, pakolják az állatokat, az éttermek bútorait, sok az önkéntes, állandó a ki-be járás a szigetre.

Eközben a szentendrei szigeten és annak környékén, ahol magas gát védi a házakat, már sokkal lassabb a készülődés.

Az emberek állnak a gát tetején és legyintenek: nem lesz olyan vészes a helyzet, mint 2013-ban.

Budapestről északra indultunk el hétfőn, a nagyobb árvízi készülődés első napján. Az első utunk a sokak által kedvelt Népszigetre vezetett, ahol nagy volt a sürgés-forgás, bár a Kabin és Wasser éttermeinek még a teraszai is bőven víz felett voltak. A Wasser ügyvezetője, Gáspár Gergely azt mondja, hogy az utóbbi években már „gyakorlott árvízi ember lett”, mert decemberben és tavaly júliusban is pakolni kellett a Duna áradása miatt. Azt mondja, hogy most az a nagy kihívás, hogy mindössze néhány nappal ezelőtt derült ki, hogy ekkora lesz a baj, a konténereket már nem volt idejük elvitetni.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Most homokzsákokat pakolnak a teraszra, hogy lesúlyozzák, amit tudtak felpakoltak a konténerek tetejére, ahova elvileg már nem fog felérni a víz. Szedik le az izzósorokat, pakolják ki a bár teljes tartalmát egy nagy teherautóba. Gergely azt mondja, sok az önkéntes, van, aki Szolnokról érkezett, de jöttek politikai pártoktól is segíteni. Ma muszáj befejezniük a munkát, mert holnapra már ez az egész víz alatt lesz.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Eggyel arrébb, egy autokozmetikai műhely előtt éppen tyúkokat és kakasokat pakolnak be egy állatmentő autóba. A tulajdonos házaspár, István és Barbi 24 tyúkot, kakast és nyulat tart a műhely hátsó kertjében. Ezeknek egy részét az állatmentők viszik el - Rokkót, a kakast, aki 1,5 éve van náluk, nem könnyű begyömöszölni egy macskahordozóba - , a másik felét pedig hazaviszik. Zuglóban laknak, nem kertes házban, ezért a sufniba, garázsba, pincébe költöznek le majd az állatok. A műhelyből is mindent pakolnak, szerencsére vannak külsős munkáik, ezért a bevételük nem esik ki majd teljesen, ha sokáig lesz víz alatt a műhely.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Feljebb a Dunán, a szentendrei szigeten viszont már jóval lassabb a készülődés egyelőre. Útközben alig néhány helyen látjuk, ahogy homokzsákokat pakolnak. Az egyik ilyen hely Tahitótfalu volt, ahol a Kormányablak előtti téren nagy számban gyűltek össze emberek, hogy feltöltsék a fehér zsákokat homokkal. Voltak közöttük önkormányzati dolgozók, önkéntesek, de a sporttelepről is átjöttek a fiúk. A helyszínen volt a város polgármestere, Sajtos Sándor is, aki elmondta, hogy a védekezés elsősorban most a Kormányablakra és az amellett lévő üzletekre koncentrál: oda kerülnek majd a homokzsákok.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Azt mondta, más kritikus pontja nincs a településnek, sehonnan nem kellett a lakosokat kiköltöztetni. Egy oszlopon lévő jelen mutatja, meddig fog érni a víz a szakemberek szerint, ez pedig azt jelenti, hogy a Kormányablak ajtaját is éppen csak nyaldosni fogja, pontosabban a homokzsákok miatt még azt se.

A polgármester a 2013-as árvizet hozza fel példaként, amikor magasabb volt a vízállás, mint amennyit most jósolnak, ezért nem igazán aggódnak. Összehasonlításképp azt mondja, hogy a téren jelenleg 6000 homokzsák van, amihez rendeltek még tízezer darabot, de 2013-ban 230 ezer homokzsákra volt szükség.

photo_camera A Duna Horány és Dunakeszi között

Fotó: Bankó Gábor/444

A 2013-as árvízzel való példálózást utunk során többször is hallottuk, mindenki azt emelte ki, hogy most annál 40 centivel alacsonyabb lesz, szóval nincs ok az aggodalomra. A surányi gáton lévő bolt előtt is erről tanakodott két férfi, miközben a strand lépcsőjének alját nyaldosó Dunát figyelték. Azt mondták a 444-nek, hogy a gáton nem nagyon fog átjönni a víz, maximum picit ha átfolyik, de nem aggódnak. Később fognak majd azért ők is pakolni meg homokzsákokat rakni a házaik köré, de úgy érzik, és úgy is viselkednek, mint akik ráérnek. Pedig megfigyeléseik szerint óránként emelkedik 20 centit a vízszint.

photo_camera Surány Fotó: Bankó Gábor/444

A szigeten lévő lovardák tulajdonosai viszont már nem ilyen nyugodtak. Napokkal ezelőtt kétségbeesett Facebook-posztokban kerestek befogadó lovardát az állatoknak, volt ahonnan 18 lovat kell elvinni. Az egyik ilyen tanyán ottjártunkkor a lovak nagy részét már elvitték, a takarmányt is elszállították, holnap jön a szállító az utolsó "lóadagért". Nem sikerült mind a 18-at ugyanott elhelyezni, 4-5 helyre viszik majd őket. Az egyik lány azt mesélte, hogy egy sérülés miatt az ő lova nem megy fel a lószállítóra, de neki a környéken felajánlottak egy telket, oda fogja majd átvezetni az állatot kézen.

photo_camera Lovarda Szigetmonostoron

Fotó: Bankó Gábor/444

A lovardatulajdonos azt mutatja, hogy a pályát és a karámokat teljesen ellepi majd a víz, ezeket áramtalanították, amit tudtak elvittek, de van, amit az istálló bokszaiba pakoltak be, mert azt ha el is önti, elvinni nem tudja a víz.

A horányi gát mentén is ráérősen sétálnak a komphoz az emberek, egyedül a Vízügy járművei húznak el rendszeresen, gyorsan a gáton. Egy helyre egy markolót is kivezényeltek, ami nagy köveket halmoz fel a gát oldalára, hogy azzal erősítsék meg.

photo_camera Horányi gát

Fotó: Bankó Gábor/444

A komp még működik, bár nagy a sodrás, mi is azzal megyünk át Horányból Dunakeszire. A dunakeszi komphoz közeli részen se rakpart, se gát, még sincs jele ijedt készülődésnek, bár a parkot, amelynek padjai már félig víz alatt vannak, sok arra járó megcsodálja. Egyetlen nagy, újépítésű ház előtt találunk néhány férfit, akik homokzsákot pakolnak. Róluk kiderül, hogy a főnöküké a ház, ő kérte meg őket, hogy a garázs elé rakjanak homokzsákokat, ugyanis ha minden igaz, akkor azt vádli magasságban elönti majd a Duna.

photo_camera Dunakeszi Fotó: Bankó Gábor/444

A brigádvezető szerint 200 homokzsákot kaptak az önkormányzattól, de ők vásároltak további 1000-et, ebből pedig a szomszéd házára is futja majd. Közben megérkeznek az önkormányzat dolgozói, akik az utca végére, a sétány elejére egyelőre még az útnak kifele kikészítenek egy behajtani tilos táblát. A helyiek nézegetik, fotózgatják a Dunát, ami már belepi a teljes horizontot.

photo_camera Dunakeszi szabadstrand

Fotó: Bankó Gábor/444

Úgy tűnik, hogy az emberek egyelőre még nyugodtak, pakolnak, de sokan majd csak kedden látnak hozzá. Pedig az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője szerint nagyon gyorsan változik a vízszint, naponta akár 1 méter 20 centimétert is emelkedhet a Duna a fővárosi szakaszon. Az emberek azonban már láttak ennél rosszabbat, és az 2013-ban volt.