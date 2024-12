Főállásban autószerelő, 17 éve ő a Mikulás

Reggel 6:45 van, egy kőbányai címre igyekszem. A lakótelep ködös, sötét parkolójában csak egy bepárásodott szélvédőn át szűrődik ki fény. Közelebb érve az autóhoz, a tetején lévő plüss agancsot és a hűtőrácsra ragasztott piros pamacsot veszem észre, a kocsiban ülő alak pedig engem. Integetünk egymásnak. Egy mikulással beszéltem meg találkozót (9 éven aluli olvasóinknak: a Mikulással), úticélunk a pusztaszabolcsi önkormányzat télapó ünnepsége, ide hívták Kiss Attilát és az időközben megérkező két krampuszt, közösen indulunk a Citroen márkájú szánnal. Menet közben faggatom a szakmájáról.

photo_camera Kiss Attila és a Citroën szán Fotó: Kristóf Balázs/444

Attila mikulástörténete 2007-ben kezdődött, testvére bízta meg, hogy lepje meg unokahúgát azzal, hogy télapónak öltözik. Miután teljesítette a kérést, alig kilépve a lakásajtón, még jelmezben látta meg őt a szomszéd. Jött a következő fellépés, adtak érte egy tízest, majd a lépcsőfordulóban kapták el újra ismerős lakók. Ez így folytatódott addig, amíg végre sikerült kiérnie a házból. Arra eszmélt, hogy eltelt másfél óra és egészen sok pénz van a zsebében. Ekkor jött az ötlete, hogy ezt akár komolyabban is lehetne űzni, vállalkozást indított, weboldalt tervezett, interaktív műsort talált ki és felvett maga mellé több mikulást és krampuszt is, így le tudják fedni az ország teljes területét. A szórakoztatásban van tapasztalata, sok évig dolgozott dj-ként klubokban és rádióban is, de volt színpadi műsorvezető például szépségversenyen. Főállásban autóvillamossági szervizt vezet.

A mikulásokat maga képezi ki. Fontos, hogy az illető jól bánjon a gyerekekkel. Ha egy kicsi megijed és sírni kezd, gyorsan kell tudni reagálni és megoldani a problémát.

Fontos még a testalkat. Ha új mikulás jelentkezik hozzá, az egyik első kérdés, hogy milyen magas és hány kiló. „Rögtön próbálom összerakni fejben a dolgokat, hogy ehhez a magassághoz ez a testsúly ez nagyon kevés, tehát nincs hasa. Van, aki azt mondja sportos kiállású, nekem nem a bicepsz számít, hanem hogy legyen egy kis pocakja és szeresse a gyerekeket”. Mivel szezonális dolog a télapózás, általában alkalmi munkára jelentkeznek hozzá, de volt olyan barátja, aki 14 éven át dolgozott mellette. Attila azt tapasztalja, hogy bár a mikulás sztereotípia azt diktálná, hogy a szakállas jótevő egy idő úr, a hozzá jelentkezők csak kis százaléka nyugdíjas korú. Félnek valami egészen újba belekezdeni, pedig nagy részük felnevelt már minimum egy generációt, ha valaki, akkor ők tudják, hogyan kell bánni a kisgyerekekkel -mondja Attila.

Erősen iparosodott a szakma. Nincs például összetartó Mikulás közösség sem itthon, sem Európában, konkurens vállalkozók nem szeretnék beavatni egymást az üzleti titkokba. Inkább Amerikára jellemző, hogy a télapók megvitatják egymással, ki-mit-hogyan csinál, min érdemes változtatni. Ott egyébként, a jelmez is kicsit más, míg Európában hosszú nadrág hosszú kabát a módi, Amerikában rövid kabát a divat. Attila nagyjából 10 éve a finn mikulás, Joulupukki piros ruhájáról vetetett szabóval méreteket és annak mintájára készült el egyedi jelmeze, meséli.

Sokat számít az internetes jelenlét. Bár Attila inkább az évek alatt Google hirdetésekre elköltött sok millió forintra esküszik, ami miatt az elsők között jelenik meg honlapja a keresési találatok között, sok konkurens felfedezte magának a közösségi médiát is. Érdekes ellentmondás, hogy bár Tiktokon és Instagrammon sok embert el lehet érni, köztük vannak gyerekek is, akik látva a sok télapos cég reklámát rájöhetnek a titokra. Attila szerint ez is egy indok, hogy egyre fiatalabb korban vesztik el a gyerekek a hitüket a Mikulás létezésében. Általános tendencia, hogy 8-10 éves korban beavatódnak idősebb testvérek, barátok, szülők vagy saját maguk által. „Fifikásak a gyerekek, elsőre még működik, hogy családtagok beöltöznek, de hamar kiszúrja a kicsi az apja sportcipőjét vagy a nagybácsi hangját. Ekkor jön az, hogy a szülök profi Mikulást hívnak” -fogalmaz Attila.

Ebben az évben több felkérést le kellett mondaniuk, mert betelt a naptár. Úgy számol, hogy idén még lesz dolguk, amerikai mintára vannak, akik karácsonykor hívják őket, a 6-ai nap előtt és után is tartottak Mikulás rendezvényeket.

Attila környezete elismeréssel fogadja szakmáját, tisztelik őt amiért 17 éve még mindig ezt csinálja. Elmondása szerint ez korántsem csak a pénzről szól. Boldoggá teszi, hogy látja a mosolyt a gyerekek arcán, a szülőket pedig, ha csak arra a 20 percre is, de kirántja a mókuskerékből.

