Képeken a Los Angelesben pusztító hatalmas tűzvész

Már 30 ezer embert kellett kitelepíteni a kaliforniai Pacific Palisades környékéről, miután kedd reggel erdőtűz keletkezett a környéken - írja az Axios. A tűz riasztó sebességgel terjedt el a város nyugati részén, mivel az erős szél és a nagyon száraz körülmények tovább táplálták a lángokat. A katasztrófában eddig két ember halt meg.

A jelentések szerint a tűz a 10 hektáros területről néhány óra alatt közel 3000 hektárra terjedt át. A tengerparti Santa Monica és Malibu közötti területen pedig legalább 1182 hektár már teljesen le is égett – közölték a hatóságok.

A tűzoltók egész éjszaka küzdöttek a lángokkal, miközben tízezrek hagyták hátra az otthonukat az evakuálási parancsok miatt.

A körülmények miatt a Robbie Williams életéről szóló Better Man szerdai, Los Angeles-i premierjét is lefújták, közölte a Paramount Pictures szóvivője. Idén elmarad az a ceremónia is, amin a Screen Actors Guild (SAG) díjátadó jelöltjeit jelentik be, ezúttal sajtóközleményben hozzák majd nyilvánosságra.

Eközben a CBS riportere, Jonathan Vigliotti azt mondta, hogy a tűzoltók már nem is a Palisadesben lévő házakat próbálják „megmenteni”, hanem „megpróbálják megakadályozni, hogy a lángok átcsapjanak más városrészekre”.

Mindeközben Los Angeles északi elővárosát, az Eaton Canyonhoz közeli Altadenát is fenyegeti egy tűzfészek, itt is gyorsan terjednek a lángok a szél miatt: hat órával keletkezése után már 1000 hektáron ég a terület.

