Bekopogott Európába a drogháború

Január elején olyan hírek érkeztek Antwerpenből, amilyeneket Mexikóból szokhattunk meg.

A belga hatóságok bejelentették, hogy a kikötővárosban minden korábbi rekordot megdöntött a 2022-ben lefülelt kokain mennyisége.

Egy 11 éves kislány esett áldozatul egy lövöldözésnek, ami feltehetően kábítószerkereskedők közötti leszámolás volt.

A nyugati világ által évtizedek óta eredménytelenül vívott drogháború soha nem dúlt ilyen közel az európai kábítószerfogyasztókhoz.

A brutális erőszakot alkalmazó csempészbandáktól senki nincs biztonságban. Szakértők szerint a belga (és a holland) demokrácia sem.

2022-ben 160 tonna kokaint foglaltak le Európa két legnagyobb kikötőjében, a holland Rotterdamban és a belga Antwerpenben – jelentették be január 10-én a két ország illetékesei. A közelmúltban még Rotterdam volt a kábítószerkereskedők kedvenc európai hídfőállása, tavaly viszont már egyértelműen a déli szomszéd volt a népszerűbb. A 160-ból 110 tonnát a széles Scheldt folyón létesült, a legnagyobb tengerjáró hajók fogadására is alkalmas antwerpeni kikötőben kapcsoltak le. 2022-ben az Európában elcsípett kokainszállítmányok 40 százaléka Belgiumban bukott le.

Csak becslések vannak azzal kapcsolatban, hogy valójában mennyi kokain érkezik ezeken a kikötőkön keresztül Európába. A téma szakértői úgy számolnak, hogy a rendőrök, vámosok, egyéb hivatalos szervek a teljes mennyiségnek körülbelül 10 százalékát tudják lefülelni. Ha jól saccolnak, akkor 2022-ben csak Antwerpenbe több mint 1000 tonna kokain érkezett. A kokain olyan léptékben öntötte el az antwerpeni kikötőt, hogy 2022 végén a város erre a célra üzemeltetett szemétégetői nem bírták a tempót, és egy ideig nem volt hol – szakszerűen és a szigorú környezetvédelmi szabályoknak megfelelően – elégetni a lefoglalt kábítószert.

photo_camera Antwerpen kikötője Fotó: DIRK WAEM/AFP

Ez a hatalmas mennyiség magában is hír lenne. A kábítószercsempészet azonban olyan jól jövedelmező üzletág, hogy az ezzel foglalkozó bűnözői csoportok gyakorlatilag semmitől nem riadnak vissza az üzlet védelmében. A 2010-es években még inkább Hollandiából érkeztek hírek megdöbbentően merész és erőszakos bűncselekményekről, de mostanra ezek is követték a legnagyobb szállítmányokat Belgiumba.

A legnagyobb vihart az a január 9-i lövöldözés kavarta, amelyben egy 11 éves kislány halt meg Antwerpenben. Rendőrségi források szerint kábítószerekereskedők közötti leszámolásról volt szó, amelynek keretében valakik többször belelőttek egy családi ház garázsajtójába. A kislány balszerencséjére az ajtó mögötti helyiségben volt, és a golyók őt is eltalálták. Halála után helyi politikusok azt kezdték követelni, hogy ha nincs más megoldás, küldjék be a belga katonaságot a kikötőbe rendet tenni. Brüsszeli miniszterek szerint ez nem jelentene megoldást, és valószínűleg igazuk is van, mert az Európába áramló kokain feltartóztatására még senkinek nem volt semmilyen működő megoldása.

Rövid európai kokaintörténelem

A Dél-Amerikában (elsősorban Kolumbiában, de Peruban, Bolíviában és Ecuadorban is) termesztett kokacserjéből kinyert kokaint a 19. század óta ismeri a nyugati tudomány, de igazán az 1970-es években terjedt el Észak-Amerikában. Az eleinte a pénzes elit kábítószerének számító kokain a nagyobb földrajzi távolság miatt nehezebben kiépülő és fenntartható csempészútvonalaknak köszönhetően csak az 1980-as években érkezett meg nagyobb mennyiségben Európába.

Az akkor még a legendás kolumbiai kartellek, például a medellíni Pablo Escobar által uralt kábítószerpiacon szükség volt európai partnerekre. Ezek az 1980-as években elsősorban Spanyolország északnyugati, Galícia tartományából kerültek ki. Az itt korábban kispályás cigaretta- és benzincsempészettel foglalkozó halászokkal és egyéb tengeri szakmunkásokkal a kolumbiaiak könnyen megértették magukat spanyolul, így gyorsan kialakultak a csempészútvonalak, amiknek köszönhetően egy ideig az Európába érkező kokain 80 százaléka Galícián ment keresztül. (Akárcsak a kolumbiaiakról a Narcos, a galíciaikról is van a Netflixnek sorozata.)

photo_camera Egyszerű kokainüzem a kolumbiai dzsungelben Fotó: RAUL ARBOLEDA/AFP

A munkamódszer ekkor még az volt, hogy a kolumbiaiak Amerika felől érkező hajói messze, a nyílt tengeren randevúztak a galíciaiak hatalmas motorokkal felszerelt kis csónakjaival. Gyors átpakolás után ezek a villámgyors motorcsónakok szállították Európába a kábítószert, kihasználva helyismeretüket és a galíciai partvidék zegzugos öbleit. A spanyol rendőrök fokozatosan kiismerték ezeket a módszereket, több nagyhalat is lekapcsoltak, de ezzel csak egyetlen kapu zárult be az Európába szánt kokain előtt, és a latin-amerikaiak (akik ekkor már nem csak a kolumbiai kartellek voltak) gyorsan újabbakat találtak.

Először is Dél-Spanyolországban, Európa hozzájuk legközelebb eső részén. Akárcsak Galíciában, itt is építettek a helyi csempészek knowhow-jára, akik a közeli Marokkó marihuána- és hasistermését segítették át Európába. A 21. század elejére viszont váratlan helyről kaptak segítséget a kábítószerkereskedők: a globalizációtól.

A globalizációnak, elsősorban Kína gazdasági fellendülésének köszönhetően ekkorra a nemzetközi áruforgalom exponenciálisan kezdett növekedni. Korábban elképzelhetetlen mennyiségű nyersanyag, mezőgazdasági termény és persze ipari termék mozgott a világban. Döntő többségük tengeri úton, azokon a gigantikus hajókon utazva, amelyek a kereskedelem alapegységévé váló konténereket mozgatták a kontinensek között.

A nagy európai kikötők, Rotterdam, Antwerpen, Hamburg, Le Havre villámgyorsan növekedni kezdtek. Csak Antwerpenben 150 kilométernél hosszabb rakpartszakasz várja a ki- és bepakoló hajókat, és hiába dolgozik itt több tízezer ember, minden hatalmas fémdobozba nem tudnak belekukkantani, és röntgenszerű, mindent látó gépekkel átnézni sem. Így ezek a kikötők ideális célpontjai lettek ezernyi más termék mellett az Európába szánt kokainnak is. Továbbra is léteznek alternatív útvonalak, például a kokainkapszulákat lenyelő, esetleg kokainnal kibélelt bőrönddel légi úton érkező drogfutárok, de az ő kapacitásaik a töredékét sem teszik ki egy-egy tengeren küldött konténernek.

A nagy pénz

A dél-amerikai ültetvényekről a nyugati fogyasztók orrlyukáig vezető úton a kokain sok kézen megy keresztül, és ahányszor csak gazdát cserél, növekszik az értéke. Így mindenki keres, de nem ugyanannyit. Sem a kokacserjét gondozó kolumbiai földműves, sem az európai vagy amerikai szórakozóhelyek közelében grammonként a kész terméket áruló kispályás díler nem lesz ebből milliomos. Viszont jó eséllyel rajta csattan a bűnüldözők ostora, kiirtott ültetvény vagy néhány éves börtönbüntetés formájában.

photo_camera Annak a 200 kiló kokainnaik egy része, amit a belgiumi Ghent kikötőjében találtak egy elvileg narancslevet szállító hajóban 2021-ben Fotó: NICOLAS MAETERLINCK/AFP

A nagy pénz, nem csak milliók, hanem dollármilliárdok, azoknál a bűnszervezeteknél maradnak, amelyek megszervezik, hogy a kokain eljusson a dél-amerikai dzsungelben felállított illegális laboratóriumokból a fogyasztók hazájába. Ma az európai kokainpiac értékét évi 7-10 milliárd euró közé saccolják. Ez a rendkívül jövedelmező munka sokáig Escobar és a többi kolumbiai kartell kezében volt. Az 1990-es évek folyamán azonban a kolumbiaiak fokozatosan egyre jobban visszaszorultak, és a csempészútvonalak egyre kisebb szakaszát tudták csak ellenőrizni.

Erről részben a kolumbiai belpolitika hullámai tehettek. A washingtoni kormányok segítségével több nagy kartellt sikerült lefejezni, vagy letartóztatásokkal vagy olyan tűzharcokban, amilyennek maga Escobar is áldozatául esett 1993-ban. Ezzel párhuzamosan folyamatosan erősödtek azok a mexikói bűnözői csoportok, amelyek a kokain útjának legrázósabb szakaszát, az amerikai határon átjuttatást intézték.

A mexikóiak kihasználták a kolumbiaiak gyengülését, és a 2010-es évekre a kolumbiai termelőktől az amerikai fogyasztókig vezető útvonal szinte teljes egészét ellenőrzésük alá vonták. Ebben nagy segítségükre volt, hogy semmitől, de tényleg semmitől nem riadtak vissza céljaik elérése érdekében. Mindegy volt, hogy bűnözői csoportokat, politikusokat, rendőröket, ártatlan civileket kellett félreállítani vagy rettegésben tartani, a tömeggyilkosságokig és középkori kínzásokig bezárólag mindent bevetettek. És ha az amerikaiaknak sikerült elkapniuk El Chapót, de még a fiát is, akkor más lépett a helyébe.

photo_camera A mexikói Sinaloa államban 2019-ben a helyi kartell tomboló erőszakkal válaszolt arra, hogy letartóztatták Joaquín „El Chapo” Guzmán fiát. A vérfürdőt látva a hatóságok inkább szabadon engedték. Fotó: ALFREDO ESTRELLA/AFP

Természetes volt, hogy az amerikai csempészútvonalak után a mexikóiak Európa felé is nyitnak. A 2000-es évek elején Dél-Spanyolországban már megvetették a lábukat, és később a nagy európai kikötőket is jelentős részben ők vonták be a kokainpiacba.

Ehhez azonban, akárcsak korábban a kolumbiaiaknak Galíciában, nekik is szükségük volt helyi partnerekre. Ezek azok a bűnszervezetek lettek, amelyek már korábban is aktívak voltak a drogcsempészetben Északnyugat-Európában. Egyfelől észak-afrikai, másfelől különböző balkáni bűnözői csoportok, amelyek hasissal, heroinnal és egyéb kábítószerekkel kereskedve kitanulták a szakma csínját-bínját és a helyi viszonyokat.

Drogháború Európában

Bár az antwerpeni kikötőben akkor sem tudnának minden konténert tüzetesen átvizsgálni, ha akarnának, a csempészek mindent el is követnek azért, hogy szállítmányaik ne bukjanak le. Azért népszerű például a papíron csak banánt szállító konténerekbe rejteni a kokaint, mert a romlandó árut tartalmazó hatalmas dobozok elsőbbséget élveznek, és a lehető leggyorsabban pakolják le ezeket a hajókról, vámolják el, és küldik tovább útjukra Európában. Alapos átnézésre már nem feltétlenül marad idő.

Az antwerpeni kikötő ráadásul olyan hatalmas és bonyolult, hogy az ügyes bűnözők szinte észrevehetetlenül tudják segíteni a szállítmányaik átjutását. Már a 2010-es években sikerült meghackelniük a kikötőt kiszolgáló informatikai rendszert, aminek köszönhetően egy ideig zavartalanul választhatták ki, hogy melyik konténert vessék alá alaposabb inspekciónak az illetékesek, és melyiket ne.

photo_camera Rendőrkutya Antwerpenbe érkező banánt szaglász Fotó: JONAS ROOSENS/AFP

A legegyszerűbb pedig, ahogy a világon mindenhol, egyszerűen lefizetni az illetékeseket. A kikötőben dolgozó melósok korrumpálásához még csak nagy összegekre sincs szükség. Volt, hogy ezek a dolgozók közül valaki a saját belépőkártyáját adta el a csempészeknek, más az ő megrendelésüket teljesítve irányított úgy egyes konténereket, hogy azokat senki ne vizsgálja át. A táplálékláncban valamivel feljebb elhelyezkedő európai hivatalnokok megkenése már nagyobb feladat, de ahogy Latin-Amerikában, természetesen ez is csak pénz kérdése. Antwerpenben a közelmúltban kábítószerüggyel foglalkozó rendőri vezetőkről is kiderült, hogy másodállásban kábítószerkereskedőknek dolgoznak.

Ha pedig a pénz sem elég, akkor jöhet a megfélemlítés és az ehhez szükséges erőszak – szintén pontosan úgy, mint Kolumbiában vagy Mexikóban. Hollandiában 2019-ben egy ügyvédet, 2021-ben pedig egy újságírót gyilkoltak meg kivégzésszerűen. Mindkét gyilkossággal azt a Ridouan Taghit hozták kapcsolatba, aki a Hollandiában nagyon erős, a kábítószerkereskedelemben különösen érdekelt marokkói maffia fejének tartanak.

Taghi ma már holland börtönben ül, de ezek a korábban elképzelhetetlen bűncselekmények figyelmeztették az ország és a szomszédos Belgium lakóit és bűnüldöző szerveit, hogy senki nincs biztonságban, akármilyen megbecsült vagy magas rangú tagja a társadalomnak. A belga rendőrök 2022-ben felderítették, hogy az országban aktív bűnözői csoportok az ország igazságügyminiszterének elrablását tervezték, míg holland kollégáik szerint Mark Rutte, az ország miniszterelnöke és Katalin Amália hercegnő, az ország trónörököse is felmerült célpontként.

Bart De Wever, Antwerpen polgármestere is jó ideig 24 órás rendőri védelem állt, de – akárcsak Latin-Amerikában –, a brutális és egyre fokozódó erőszak igazi kárvallottjai részben olyan ártatlan civilek, mint az eltévedt golyó által megölt 11 éves kislány, részben olyan alacsonyabb rangú bűnözők, akik az egyes csoportok közötti háború áldozatául esnek.

Az utóbbi években több olyan bűncselekményre is fény derült Hollandiában és Belgiumban, amilyeneket korábban csak az egymás embereit irtó mexikói kartellektől láttunk. 2020-ban holland rendőrök egy minden kellékkel felszerelt, hangszigetelt kínzókamrára bukkantak. Léteznek videók konkrét kivégzésekről, és tudjuk, hogy volt, akit húsdarálóval téptek apró darabokra.

Akik maguknak köszönhetik

A 11 éves antwerpeni kislány halála utáni felháborodásra reagálva a belga miniszterelnök és igazságügyminiszter egyaránt arról beszéltek, hogy a fokozódó erőszak annak jele, hogy a bűnözők „sarokba szorítva érzik magukat”, és ez a hatóságok hatékony munkájának eredménye. Arról is beszéltek, hogy megerősítik az antwerpeni rendőrséget, és felállítanak egy különleges ügyészséget, amely csak a kikötőben felderített bűncselekményekkel foglalkozik majd. Eközben az antwerpeni rendőrök azt szeretnék elérni, hogy igenis legyen eszköz, erőforrás és idő a kikötőbe érkező valamennyi konténer átvilágítására.

photo_camera Műanyagbanánba rejtett kokain még 2001-ben, Antwerpenben Fotó: WIM HENDRIX/AFP

Az optimizmus azonban legfeljebb helyi szinten indokolt, hiszen a további szigorítás nyilvánvalóan nem alkalmas az Európába irányuló kokain feltartóztatására. Az 1980-as évek óta azt látjuk, hogy amikor bezárul egy kapu Galíciában, a bűnözői csoportok találnak egy másikat Antwerpenben vagy Rotterdamban. Ha sikerül ezeket is betömni, akkor majd megint újat keresnek, mint ahogy a 2022-es adatokon már látszik, hogy egyre növekszik a kisebb francia kikötővárosokban lefülelt kábítószer mennyisége. Ugyanaz a helyzet, mint az embercsempészet esetében: amíg van kereslet a bűnözők határokon átsegítő szolgáltatására, addig a kínálat mindig ki fogja azt elégíteni. Legfeljebb az útvonalak és az ezekhez párosuló árak és rizikók változnak.

Ebben az esetben a keresletet azok a belga és európai polgárok jelentik, akik egyre nagyobb mennyiségben fogyasztanak kokaint. Már 2014-ben is az antwerpeni szennyvízrendszerben találták Európában a legtöbb kokaint, és nem valószínű, hogy azóta csökkent volna a városban a fogyasztás.

Így viszont végső soron az történik, hogy miközben a belga (és az európai) társadalom jelentős része lelkesen szívja fel az orrába az egyik csíkot a másik után, mivel a kokain csak illegálisan juttatható a kontinensre, drogfogyasztásukkal magukra szabadítják a korábban csak Latin-Amerikában látott erőszakot. Követelhetik a katonaságot az antwerpeni kikötőbe a belgák, de közben eleve azért történnek ott szörnyű dolgok, mert az ő kokainéhségüknek köszönhetően lehet iszonyatosan sok pénzt keresni kábítószercsempészettel.

Mexikóban, Kolumbiában és több latin-amerikai országban többek közt azért olyan a biztonsági helyzet, amilyen, és azért olyan a demokrácia állapota, amilyen, mert az állam fölé növő kartellek azt csinálnak, amit akarnak. Talán nincs igaza annak az elkeseredett belga főrendőrnek, aki most arról beszélt az Economistnak, hogy ha ez így megy tovább, Antwerpen „10 év múlva drogállam lehet”, de az tény, hogy a kábítószerkereskedelemnek köszönhetően az európai demokrácia olyan alapértékei inogtak meg, mint hogy itt nem szokás újságírókat megölni azért, amit tudnak, és nem halnak meg lövöldözésben 11 éves gyerekek.

Amióta Richard Nixon amerikai elnök 1971-ben meghirdette a drogellenes háborút, az semmit nem ért el céljaiból. Iszonyatos szenvedés lett az eredménye a világ kábítószertermelő vidékein, de a kereslet csak nőtt, és az azt kiszolgáló bűnözői csoportok is csak gazdagabbak, ügyesebbek és erőszakosabbak lettek.

Az ötvenéves háborúban a legtöbbet szenvedő latin-amerikai országok sokáig lelkes partnerei voltak az amerikaiaknak ebben a teljesen eredménytelen küzdelemben. Ez azonban az utóbbi években változni kezdett. Kolumbia és Mexikó balos elnökei egyaránt nyíltan beszélnek arról, hogy a drogok elleni háború kudarc volt, új megközelítésre van szükség, amibe a legalizálásnak/dekriminalizációnak, még a kokainénak is bele kell férnie.

Ilyen nyilatkozatok korábban éles reakciókat váltottak volna ki Washingtontól, de Joe Biden elnöksége alatt ilyesmiről szó sincs. Egyrészt mert van most a Biden-adminisztrációnak bőven elég gondja a világban a latin-amerikai drogpolitikán túl, másrészt mert az Egyesült Államok is hasonló úton halad. 2014-ben Washington állam volt az első, ahol legalizálták a marihuánát, ma már az összes állam közel felében vásárolhat minden felnőtt szinte szabadon füvet. Kanadában még ennél is liberálisabb a szabályozás. Mindkét országban fokozatosan halad előre egyéb szerek, például a hallucinogén, pszilocibin-tartalmú gombák dekriminalizálása is.

photo_camera Fotó: FRANCOIS WALSCHAERTS/AFP

Bár Amerikában a feketéket még mindig aránytalanul gyakran börtönzik be kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekért, összességében Észak-Amerika jóval előrébb van a dekriminalizáció/legalizáció útján, mint Európa. Kokainnal kereskedni természetesen még ott is illegális, de a korábbi évtizedek szigorúsága eltűnőben van.

Eközben Európa ragaszkodik a szigorúsághoz. Bár vannak kivételek, mint a pragmatikus hollandok és a progresszív portugálok, az Európai Unió és a kontinens kitart a drogháború mellett. A német kormány már gondolkodik a marihuána dekriminalizációján, de ez is nagyon lassan halad. Az agilis, kegyetlen, pénzéhes csempészek viszont nem töprengenek, ha Nyugat-Európában kell gyerekeket és újságírókat ölni, a haszonért, megteszik.

Az e cikk egyik forrásaként szolgáló nagy AFP-riport címe „Latin American cocaine cartels bring violence to Europe”, azaz „A latin-amerikai kokainkartellek Európába hozták az erőszakot”. Érdemes azon elgondolkodni, hogy ezt az erőszakot ki, mikor és hova vitte.