Harmincnyolcezer-háromszázkilencven

Mi tesz Isten, pont kijött a lépés: LeBron James, 38 éves Los Angeles-i lakos magyar idő szerint szerda reggel megdobta a gombócból-is-sokat. Telt háznál is sokkal teltházabb telt ház előtt 38 ponttal zárta az Oklahoma City Thunder elleni meccset, ezzel megdöntötte Kareem Abdul–Jabbar 1989 óta fennálló ligarekordját, és profi pályafutása során összesen 38 390 pontot dobott, Kareem 38 387-jénél hárommal többet.

38 390 pont még gombócból-is-sokból is sok. Amióta az emberiség feltalálta a kosárlabdázást, idestova 132 éve, senki sem dobott még ennyi pontot összesen az NBA-ben. Ráadásul Lebron James még nagyon sok pontot dobhat ezen felül, és dobni is fog, ahogy őt, már ezt Lebron fiút ismerjük. (És ismerjük jól, itt lakott az utcában, a szomszédja mellett, ha túlmentél, akkor kicsit vissza kellett jönni.)

38 évesen hihhhetetlen fizikai állapotban van – erre még visszatérünk, sőt el sem távolodunk nagyon –, és ha megállapítjuk, hogy gyorsaságában, erejében, súlypontemelkedésében, satöbbijében nyoma sincs a semminek se, akkor az nem olyan, mint amikor a hatvanpluszos operettszubrettel udvariaskodunk (mindig csak fiatalodni tetszik a művésznőnek, kiskezit csókolom), hanem ez a faszi, illetve ez a két méter hat-hét centis, 113 kilós biorobot TÉNYLEG úgy közlekedik a pályán (az ellenfelek gyakorlatilag nem tudják zavarni), mintha tegnap gördült volna le a gyártósorról. (Miután miszlikbe aprította az egész hóbelevancot).



photo_camera A rekordot jelentő kosár. Fotó: ANDREW D. BERNSTEIN/Getty Images via AFP

38 évesen éppen élete egyik legjobb szezonját hozza. Már megint. Eddig majdnem mindig azt hozta. Sose lesz ennek vége.

Ennyi erővel dobhat még egyszer 38 400 pontot.

Játszhat százévesen is.

A 40 000 meglesz (nem év, pont), röhögve. Meglesz Robert Parish rekordja is: 1611 alapszakaszmeccs. James most 1410-nél tart, a szezon végére 1430-40 környékére ér, onnan kábé még két és fél szezon, néhány pihenőnappal, esetleg kisebb sérülésekkel, és már rekord. Parish 43 éves korában fejezte be, LeBron talán még 41 sem lesz, amikorra beéri.

Azt is tudjuk, hogy James fejben is, ahol, ugye, minden eldől, ultramodern sportoló, évente millió dollárokat (másfél millióról tud a szaksajtó) költ arra, hogy a testét csúcsformában tartsa, közeli barátai is ámulnak azon az edzésmennyiségen, mindenféle praktikán, amit a rendes munkaidőn kívül végez. A legjobb sportorvosok, dietetikusok, szakácsok, személyi edzők dolgoznak rajta/neki, mindent bevetnek, amit csak lehet. Megéri. A LeBron-cégcsoport milliárddolláros vállalkozás a Liverpool és az AC Milan tulajdonrészeitől étteremhálózatokon át sportmenedzsment-irodáig, tévécsatornáig, filmproducercégig – csak a legfőbb portfóliómenedzser tudja, mi mindenben érdekelt. Külön gigacikket érne, hogy James, ez a szinte koldussorból kiemelkedett akroni fiú, hogyan teremtette meg, természetesen Michael „Nike Air” Jordan tapasztalataira építve a XXI. századi sportoló-szupersztár–nagyvállalkozó zsánerét. De erre aztán már végképp nem marad időnk.

Lökd meg a kecskét!

Mostantól az amerikai illetve a globális sportsajtóban újraéled az egyébként is nagy kedvvel űzött GOAT-vita. (GOAT: Greatest of All Time) Hogy akkor most ki az igazi MIL (Minden Idők Legjobbja)? 1998-ig négy nevet volt szokás emlegetni a Greatest of All Time-versenyben: Bill Russell vagy Wilt Chamberlain vagy Abdul-Jabbar vagy Michael Jordan?