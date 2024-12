2024: Lamine Yamal éve

2024 végére oda jutottunk, hogy már nem érdekel senkit Lamine Yamal életkora. Amikor felbukkant 2023-ban a spanyol, 2024-ben pedig a nemzetközi futballpályákon, szpíkerek és drukkerek egyaránt hüledeztek, hogy milyen fiatal a Barcelona és a spanyol válogatott játékosa. Most, amikor már ott van a világ legjobb focistái közt, egyszerűen nem hír, hogy mikor született.

De egy Yamal idei teljesítményéről szóló cikket mindenképpen annak elismételésével kell kezdeni, hogy 2007 július 13-án született. Amikor a 2024-es Európa-bajnokság, és egyben az egész év egyik legszebb gólját becsavarta olyan 23 méterről a franciáknak, 16 éves volt. Amikor néhány hónappal később a brit Guardian publikálta hagyományos „A következő generáció” listáját, amelyen minden évben a legjobb fiatal focistákat szedik össze, szinte elnézést kértek az olvasóktól, amiért a 2007-ben született korosztály legjobbjai közt Yamalt is említik. Őt ezen a listán szerepeltetni olyan, mint felnőtt világklasszisokat rakni egy kölyökcsapatba.

A matarói Messi

Yamal a gyakorlatilag a barcelonai agglomerációhoz tartozó Mataróban nőtt fel, alig 45 percre a katalán főváros központjától, ugyanakkor nagyon messze is attól. Marokkói apja és egyenlítői-guineai anyja a kisfiú három éves korában különváltak – bár ebben a közegben szokatlan módon továbbra is mindketten jelen maradtak a kis Lamine életében. Talán éppen ez a körülményekhez képest biztonságos családi háttér segítette Yamalt abban, hogy szemben sok hasonló milliőből származó tehetséges gyerekkel, ne kallódjon el.

photo_camera Lamine Yamal nagyanyjával, anyjával és öccsével Fotó: LLUIS GENE/AFP

Külön említést érdemel az apa, a két szülő közül a színesebb karakter. Mounir Nasraoui fia sikerei előtt szobafestőként dolgozott, és minden beszámoló szerint sokat segített abban, hogy a kis Lamine focistaként kiteljesedhessen. A világ talán akkor hallott róla először, amikor 2024 nyarán Mataróban megkéselték, Mataróban viszont legkésőbb akkor, amikor egy évvel korábban nekirontott az ott kampányoló szélsőjobboldali párt, a Vox standjának, majd a garázdaságot tárgyaló bíróságon azt mondta, hogy

„bocsánatot kérek, de én is ember vagyok. Azon a napon a fiam a spanyol válogatottal utazott Magyarországra, hogy képviselje ezt az országot, és ezek az emberek egy olyan állami iskola mellett álltak, ahova sokféle hátterű gyerek jár. Fejlődnünk kell, segítenünk kell egymást, szeretnünk kell egymást, nem pedig megosztani. Édesanyám 50 éve dolgozik itt, nagyapám pedig itt szolgált a hadseregben. Nincs joguk azt mondani nekem, hogy 'menjetek a hazátokba', mert ez az én hazám, Spanyolország”.

Így talán már érthetőbb, hogy a fia is bátran megy neki bármilyen védelemnek, akármennyire is ő a kisebb. Yamal apjánál Rocafondában, Mataró és a környék legszegényebb negyedében élt, ahol a helyiek döntő többsége első vagy második generációs bevándorló. Roacafonda irányítószáma 08304, Yamal máig az utolsó három szám felmutatásával ünnepli góljait. Már hat évesen innen hordta az apja a fiatal tehetséget gyorsan felismerő FC Barcelona edzéseire, néhány évvel később pedig beköltözhetett a Masíába, a katalán klub bentlakásos futballiskolájába.

Gyermekmunka

Yamal különleges tehetsége még a Barcelona kölyökcsapataiban is kiugrónak számított. A Youtube korában nem ő az egyetlen, akinek gyerekkori cseleiből és góljaiból vágott összeállítást lehet megnézni, de róla már 12 évesen azt írta a legnagyobb spanyol sportnapilap, hogy Messire emlékeztet, tehetségében és a pályán elfoglalt pozíciójában egyaránt. Egyébként abban is, hogy akárcsak Messi Piquével, Lamine Yamal is már kölyökkorában egy csapatban játszott azzal a szintén 2007-es születésű Pau Cubarsíval, akinél ígéretesebb középhátvédet Barcelonában még nem láttak.