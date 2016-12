Hétfőre már négyre emelkedett a szombat éjszakai, mezőkövesdi buszbaleset halálos áldozatainak száma. Bár hivatalos tájékoztatást a baleset okairól még nem kaptunk, a sajtóban megjelent beszámolók szerint a busz vezetője egy megpördülő autót próbált kikerülni. Az elkerülő manőver közben a busz megcsúszott és felborult.

"Ilyen szituációban automatikus, ösztönös, hogy az ütközést elkerülendő meghúzom a kormányt" - magyarázta érdeklődésemre Sándor Péter buszvezető-oktató. Szerinte ezzel nem is lett volna probléma, ha nem jeges vagy csúszós az útburkolat.

Sándor szerint "tízből nyolc sofőr ugyanezt tette volna", így nem is hibáztatná a sofőrt. A baleset abból lett, hogy a manőver közben a busz is ráfuthatott arra a síkos szakaszra, amin az előzésből visszatérő személyautó megcsúszott elötte. Ilyen síkos burkolaton Sándor szerint egy lehetősége lett volna a borulás elkerülésére. Ha nem próbálja meg elkerülni az ütközést, hanem letolja a megpördülő autót.

Magyarán, csak rossz megoldások voltak.

Kíváncsi voltam rá, hogy a buszvezető-oktatásban mennyire van lehetőség a buszvezetők felkészítésére hasonló esetekre. Nem sok. A D kategóriás jogosítványt ugyanolyan, 29 órás gyakorlati képzéssel lehet megszerezni, mint egy személyautó vezetésére feljogosító B kategóriás jogosítványt. Akinek van jogsija, az tisztában lehet vele, hogy ez mire elég. "A 29 órából 6 óra az alapképzés, amikor alapvető manővereket tanítunk. A maradék a városi, országúti, hegyvidéki vezetés, de a gyakorlatban megállózunk. Vagyis az utasok felvételét gyakoroljuk" - mondja.

A 29 órás képzésbe komolyabb vezetéstechnikák oktatása nem fér bele. A D kategóriás jogosítványnak előfeltétele a B, illetve a C kategóriás (teherautós) jogosítvány megélte. Sándor szerint ezek megszerzése során és a vezetői gyakorlatban kéne kialakulnia az ösztönöknek az ehhez hasonló helyzetek kezelésére.

Illetve be lehetne gyakorolni ezt ún. vizes tréningen, olyan gyakorlópályán is, ahol az ilyen időjárási körülményeket és útállapotokat szimulálják. De ilyen vizes tréningre kevés lehetőség van az országban, Sándor maga csak a mogyoródi pályáról tud. Arról nem is beszélve, hogy az ilyen képzés elvégzése ma gyakorlatilag a vezetők önszorgalmára van bízva, bár Sándor szerint jogszabályban is lehetne kötelezni őket. "Az a baj, hogy mindig utólag próbálunk tenni valamit azért, hogy az ilyen esetek ne ismétlődhessenek meg. Egyszer kéne csak előrelátni" - mondta.