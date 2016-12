Pintér szerint Pharaon ujjbegyein sérültek a barázdák, ezért nem sikerült ujjlenyomatot venni tőle

Három MSZP-s képviselő, Demeter Márta, Mesterházy Attila és Harangozó Tamás is feltette ugyanazokat a kérdéseket Pintér Sándor belügyminiszternek a szaúdi állampolgárságú Ghaith Pharaon magyarországi tartózkodásával kapcsolatban.

Pharaon annak ellenére kapott magyar letelepedési engedélyt és vízumot, hogy az üzletembert a 90-es évek óta körözi az FBI, az Interpol és a világ több rendőrsége is az amerikai, szaúdi, brit, pakisztáni és francia titkosszolgálati kapcsolatokkal rendelkező BCCI bank körüli sötét csalássorozatban való részvétele miatt. Pharaon azonban többet is tett Magyarországon, mint egy átlagos üzletember, akinek vízumot adunk, ő ugyanis üzletelt Tiborcz Istvánhoz köthető céggel, a Külügyminisztériummal és kis híján a Quaestorral is, na meg vett egy villát Orbán szomszédjában, találkozott a miniszterelnökkel, és egy ideig a luxusjachtját is Mészáros Lőrincé mellett parkoltatta a horvátországi Split kikötőjében.

Pharaon beutazása körül rengeteg a kérdés, egyrészt nem világos, hogy miért kapott magyar dokumentumokat egy több országban körözött bűnöző, hogyan engedhették őt ennyire közel a hatóságok a magyar miniszterelnökhöz meg a családjához, és hogyan lehet az, hogy még ujjlenyomatot sem sikerült venni tőle.

Pintér erre azt mondta, hogy a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 2015- március 2-án megpróbáltak ujjlenyomatot venni Pharaontól, de a férfi ujjain a barázdák annyira sérültek voltak, hogy a levett ujjlenyomat nem volt alkalmas azonosításra.

Ezzel azonban több gond is van. Egyrészt kevéssé valószínű, hogy gyerekkora óta luxusban élő Pharaonnak olyan kézsérülése legyen, ami lehetetlenné teszi az ujjlenyomat-vételt. (Igaz, Pharaon már a hetven éves koron is túl van, így elvben lehetséges, hogy az idős kora miatt vált felismerhetetlenné a bőr a kezén.) Másrészt pedig nem világos, hogy miért 2015 márciusában akartak ujjlenyomatot venni Pharaontól, mikor ő már 2014 februárjában kapott magyar tartózkodási engedélyt, ahhoz meg ugye kellene az ujjlenyomatvétel is.

Lázár János korábbi sajtótájékoztatóin többször utalt arra, hogy Pharaon ujjlenyomatát nem lehet levenni, de konkrétan ezt soha nem mondta ki, csak azzal kapcsolatban hozta fel, hogy például neki magának, mármint Lázár Jánosnak, sincsen ujjlenyomata. Lázáron keresztül a kormány lényegében hónapok óta annak lebegtetésével takarózik, hogy Pharaonnak nincs ujjlenyomata.

Pintér elmondta még, hogy Pharaon regisztráltan ötször lépett Magyarország területére, és mind az öt alkalommal Ferihegyen keresztül érkezett,