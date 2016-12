Még Kanadából is látszik a városligeti jégkorongpálya!

Fotó: Mudra László / Magyar Jégkorong Szövetség

A kanadai TSN az A-csoportos világbajnokságon már felfedezte magának a magyar jégkorongsportot, azon belül is a magyar szurkolókat, akik minden meccs végén eléneklik a Himnuszt, függetlenül attól, hogy nyert-e a csapat. Ami azért sajátos, mert a jégkorongban csak a meccs végén, és csak a győztes himnuszát szokták eljátszani. Ezért is volt annyira, még Kanadából érezhetően is megható, hogy a vébén egyszer tényleg, hivatalosan is lejátszották a magyar himnuszt.

Az oldal most újra felfedezte magának Magyarországot. Most a városligeti műjégpályát fedezték fel maguknak, ahol néha-néha jégkorongmeccset is rendeznek. Hál' istennek, mert így a műintézményt

a világ egyik legszebb szabadtéri pályájaként

említhetik, ami nagyon is igaz. Kár, hogy nincs ott rendszeresen meccs. (TSN via Jégkorongblog, h/t Gazda Albertnek!)