Rövidet, de velőset válaszolt a Jobbik Medgyessy Péter javaslatára

Medgyessy Péter az ATV-n zárta az óévet és ledobta az atombombát: azt mondta, a baloldal ne finnyáskodjon, hanem álljon össze a Jobbikkal.

Az utóbbi napokban aztán több kormányzati és ellenzéki lap is boncolni kezdte ezt a lehetőséget, természetesen a kormánypárti média nagyobb lendülettel szállt be a találgatásba, hiszen a lehetőség lebegtetésével is egyszerre állíthatták be elvtelennek a Jobbikot és a baloldalt is.

A Jobbik hétfőn közleményben reagált Medgyessy megszólalására. Ezt írták:

„Összefog-e a Jobbik a jövőben bármelyik baloldali párttal?



Nem.”

Vona Gábor, a Jobbik elnöke közben a Facebookon írta le a véleményét a dologról. Szerinte a találgatásokból látszik, hogy a baloldalnak szüksége van a Jobbikra, azonban a Jobbiknak nincs szüksége a baloldalra. A pártelnök szerint ráadásul a Jobbik egy „XXI. századi politikai közösség”, ami pedig nem lép szövetségre XX. századi erőkkel.