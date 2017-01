Megriadt a kormány, hogy túl alacsony lesz a hiány, ezért kellett beizzítani karácsony előtt a pénzágyút

Meg lett az eredménye, hogy a kormány karácsony előtt beizzította a közpénzágyút, Varga Mihály pénteki beszámolója szerint ugyanis a év végi pénzszórásnak köszönhetően rekordmértékben sikerült lerontani az államháztartási egyenleget. A Napi.hu szerint egy hónap alatt 907,6 milliárdos deficitet hozott össze a kormány. Ez minden idők legrosszabb adata. A miniszter szerint direkt így akarták.

Fotó:MTI/Marjai János

Mivel az első tizenegy havi egyenleg plusz 59,3 milliárd forintot mutatott, így az éves hiány 848,3 milliárd forintra jött ki. Az év végi osztogatásból több körben is kapott Seszták Miklós kisvárdai választókörzete, ahol így rendben haladhat a stadion építése, de jutott pénz Mészáros Lőrinc focicsapatának és arra is, hogy elengedjék Farkas Flóriánék büntetésének nagy részét.De amikor már Orbán vegetáló polgári körei is előkerültek, érezni lehetett, hogy hirtelen annyi pénzt kellett elkölteni, amit már a sajátjaik között is nehezen tudtak szétosztani.

A Napi megjegyzi, hogy 2015-ben az éves hiány 970,7 milliárd forint volt, az idei egész éves terv pedig 761,6 milliárd lehetett volna, csakhogy a kormány el akarata kerülni, hogy az idei hiány túl alacsony legyen, illetve bármi áron két százalék felett akarják tartani a 2016-os gazdasági növekedést, ezért darálták le gyorsan a százmilliárdokat.



Pénteki sajtótájékoztatóján Varga Mihály is arról beszélt, hogy 35300 milliárd forintos nominális GDP-vel számolva a pénzforgalmi hiány 2,4 százalék környékén lehet 2016-ban. Az uniós módszertan szerint számolt hiány valahol 2 százalék körül lesz.

A Portfolio beszámolója szerint Varga azzal indokolta a pénzszórást, hogy az eredetileg tervezett 2,5%-os növekedés helyett 2,1% lehetett a tavalyi növekedés. Vagyis a növekedés költségvetési ösztönzése fontosabb lett a nullás költségvetésnél időközben a kormányzati prioritások között.

Az államadósság 25429 milliárd forint volt tavaly nominálisan, az adósság valahol 74 százalék környékén alakulhat. Beszélt arról is, hogy 2099 milliárd forint volt az uniós kifizetés, ami a kedvezményezetteknek ment. A döntő része ezeknek a kifizetéseknek fejlesztési támogatás volt.