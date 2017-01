Érdekes adat: ijesztő a Budapestre tervezett olimpia költsége az ország GDP-jéhez képest

A Vakmajom Facebook-oldal publikált egy érdekes adatsort:

Jól látni, hogy a Budapest 2024 tervezett (!!) költségvetése, egy forint túlköltés nélkül is kiugróan magas,

A Vakmajom szerint

"egy olyan kis gazdaságnak, mint a magyar, a rendezés potenciális pénzügyi katasztrófa: az olimpiázás a nagy gazdaságok luxusa, ahol kirázzák a GDP elenyésző töredékéből a túlköltéseket is. Eddig egyetlen kisebb gazdaság rendezett, a görög, be is csődölt."