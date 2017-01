14 ezer fős szerbiai kisváros harmadosztályú csapata kap 3 milliárd forintot a magyar államtól

Azt eddig is lehetett tudni, hogy a kormány a költségvetésből támogatja "Mészáros Lőrinc" eszéki fociklubját, illetve hogy jutott hárommilliárd forint a Délvidék Sport Akadémiának is. Sokáig azonban nem lehetett tudni, pontosan kinek is megy ez a pénz.

Szerb lapinformációkra hivatkozva az RTL Klub híradója hétfő este arról számolt be, hogy a pénz Topolyának megy majd, arra, hogy létrejöhessen ott egy akadémia. A város csapata a harmadosztályban játszik, most a projekt keretében négy focipályát alakítanak ki, illetve a hosszútávú terveik között szerepel egy stadion felhúzása is.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az RTL kérdésére elárulta, hogy a kormány nemzetpolitikai célja a határontúli magyarok segítése, a nemzeti összetartozás erősítése, a fiatalok sport iránti elkötelezettségének növelése,

ezért a sport nemzeti ügy.

