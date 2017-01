A liberálisokkal szövetkezett Orbánék európai pártcsaládja

A liberálisokkal kötött alkuval oldotta fel az Európai Néppárt a patthelyzetet, a Guy Verhofstadtal kötött egyezmény alapján a liberálisok belga vezére visszalép az Európai Parlament elnökjelöltségétől, és inkább a néppárti jelöltet, Antonio Tajanit támogatja.

Antonio Tajani beszél az EP új elnökének megválasztásáról szóló vitában. AFP PHOTO / FREDERICK FLORIN

Tajani Silvio Berlusconi volt olasz kormányfő bizalmasa, a Politico szerint consigliere-e.

Az európai pártok ciklus eleji alkuja alapján amúgy a néppártnak, az EPP-nek járna a parlament elnöki széke, de ezt a szocialisták már nem tartják érvényesnek, mert egy párhuzamos megállapodás szerint az Európai Tanács elnöke egy dán szociáldemokrata lesz, és nem pedig egy lengyel néppárti. Ezért aztán a január 17-i elnökválasztásra a szocialisták, majd a liberálisok is saját jelöltet állítottak, de most Verhofstadt visszalépése feloldotta a patthelyzetet. (Via Politico)