Közeleg a végítélet: itt a sörjóga

Elképesztően telített lehet a nyugati jógapiac, mert egyre látványosabb húzásokkal kell előállnod, ha új szereplőként ki akarsz tűnni a jógaiskolák közül.

Tavaly sok cikk született a kecskejógáról, de annak legalább láttuk az értelmét, állandó kecskeszarszagban, miközben kíváncsi szakállas állatok birizgálnak hídba menés közben, biztos könnyebb elérni egy transzcendentális tudatállapotot.

Fotó: BierYoga

De azt elsőre kicsit nehezebb megindokolni, hogy hogyan fér össze a sörfogyasztás és a jógázás egyszerre. Pedig tényleg itt tartunk, a berlini ötlet ma már Ausztráliában is partot ért. A német BierYoga alapítói azt állítják, két szeretett dolgot sikerült most egyesíteniük. Szerintük ebben semmi meglepő nincs, hiszen mindkét módszer révén évszázadok óta gyógyul a lelkünk és a testünk is.

Az alapítók egyáltalán nem viccelnek. A sörivást beleépítették a jógagyakorlatokba, hogy ezzel érhessék el a résztvevők a tudatosság létező legmagasabb szintjét.

Az ötlet már persze megjárta a Burning Mant is, most pedig jöhetnek az ausztrál alkalmak. Az esemény leírása szerint a résztvevők többek között olyan pózokkal ismerkedhetnek majd meg, mint a sörüdvözlés, de egyensúlyozhatnak is majd sörösüvegeket a fejükön. (Mashable)