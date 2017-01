Rántott döbbenet: kiderült, Benke Laci bácsi miért porította sodrófával a C-vitamint!

Jómagam is nagy tisztelője vagyok Benke Laci bácsinak, a híres szakácsból lett humoristának, aki rengeteg kacagtató órát szerzett már a magyaroknak a séfparódiáival:

De sajnos sokan nem tudják értékelni az előadóművészt. Miután elkészült a műveiből egy greatest shits-videó, sok kritika érte, az Index újságírója is nekiment a 68 éves panírgurunak.

A Bors emiatt megkereste a sült fagylalt lajosmizsei atyaúristenét, hogy megreagáltassa. Laci báttya azt mondta: „Nekem az életem a szakmám, több mint ötven országban népszerűsítettem a magyar konyhát, sok díjat is nyertem. Egyébként ezek is azt mutatják, hogy tényleg nem tudok főzni. Viszont tanulok, bárkitől, az utolsó percig.”

Készül a Lomnici-csúcs (Forrás: Benke Laci bácsi Youtube-csatornája)

Azt is mondta, hogy: „Tény, hogy ma internetes bloggerek határozzák meg, mi a jó étel és mi nem. Kérdés, hogy ha az ilyen sznobokat odaállítanák a tűzhely mellé, mit tudnának főzni. Én tizennyolc évig voltam a Gundelben tanár, számos aranyérmet nyertem, és a tanítványaim közül is sokan lettek elsők. A népi hagyományokat őrzöm és gondolom újra. Ha ez valakinek nem tetszik, az az ő baja. A szívemre veszem a kritikát, de nem reagálok rá.”

A művész, akinek most is van műsora az ATV-n, azt mondta, már visszavonult volna, de mindig kérték, hogy maradjon. (Pont úgy, ahogy Michael Corleone mondta: „Just when I thought I was out, they pull me back in.”)

Benke Laci bácsi sodrófával C-vitamint porít (Forrás: Forever TV Hungary / Youtube)

Arról, hogy miért porított sodrófával C-vitamint, amikor zabkorpás alföldi túrókrémet készített, azt mondta: reklámbevételt hozott, és mint ilyen, pénzügyi, nem pedig főzés-szakmai kérdés.

Azzal is védekezett, hogy 10 éve azért kritizálták, mert májjal töltött sós túrógombócot kínált előételként, ma pedig a budai várban, a Hilton szálloda éttermében van az étlapon.