Vona legelőt, Lázár Mercedest vett, Gyurcsány pedig óriásit szakított a cégeivel

Rogán Antal szabadalmaztatott valamit, de pénzt még nem látott belőle

Polt Péter balatoni villájának a fedezete nem látszik a nyilatkozatából



Fazekas Sándor sokat olvas

Matolcsy György csak duplázódó fizetésének örülhet

Megjelentek a kormánytagok és a parlamenti képviselők 2016-ról szóló vagyonnyilatkozatai

Itt a fontosabb képviselők és a kormánytagok vagyonáról írunk, de akinél nincs említésre méltó változás 2015-höz képest, azokat nem soroljuk fel. Orbán Viktornak már egymillió megtakarítása sincs, erről itt olvashat, Áder János megfontolt gyarapodásáról pedig itt.

Lázár János Tovább növelte a birtokai számát, a 21 ingatlanához tavaly Hódmezővásárhelyen vásárolt még további három szántóföldet. A földbérleti díjakból a tavalyi 8 helyett már 12 milliót gyűjt be és erdőgazdálkodásból is kersett 3 milliót. A műalkotásai közül megtartott egy értékes kéziratot és Gróf Széchenyi Zsigmond védett karosszékét. Vett új műtárgyakat is, viszont el is adott párat, amelyek közül csak a XVIII. századi bútorokat nevesíti. A miniszter tavaly vett egy 2013-as évjáratú Mercedes Benz V-osztályú autót. Van még pár tucat milliója, de érdemben nem változott tavalyhoz képest.

Matolcsy György

A jegybankelnök vagyonnyilatkozata szerint már nem él vele egy háztartásban felesége, Matolcsy Gyöngyi. Matolcsy ősszel jelentette be, hogy a házassága zátonyra futott, miután a Népszabadság több cikket közölt arról, hogy az új barátnője milyen posztokat tölt be az általa vezetett jegybanknál. Eltűntek a megtakarításai is: 2,4 millió forint készpénz, a bankban tartott 9 millió forint. Tavaly még volt 52 milliós pénzkövetelése, de már ez sincs meg. A jegybanki bruttó fizetése viszont 2,3 millióról 5 millióra nőtt.

Gyurcsány Ferenc A DK elnökének egy éve még nem volt semmilyen megtakarítás a nevén, mostanra viszont "a 2016. évi adózott jövedelemből" vásárolt értékpapírokat 641,7 millió forint értékben. A fedezet valószínűleg cégéből, az Altus Portfólió Kft.-ből jön, ahonnan óriási, 1,2 milliárd forintos osztalékot vett ki (egy éve csak mintegy 74 millió forint osztalékot kapott). Gyurcsány februárban jelentette be, hogy teljesen ki akar szállni az üzleti életből, ezért a tulajdonában lévő Altus Portfólió Kft. eladta egy másik cégét, a Motim Zrt.-t, amiért másfél milliárdot kapott. A milliárdos osztalék ellenére továbbra is törleszti a kötcsei ház megvásárlásakor felvett jelzáloghitelét - még 61 millió forinttal tartozik egy banknak, valószínűleg vissza tudja fizetni majd.

Polt Péter

A Népszabadság júniusban írt arról, hogy a legfőbb ügyész vett egy 65 négyzetméteres lakást egy balatonfüredi luxuslakóparkban. Polt vagyonnyilatkozatából azonban nem derül ki, hogy honnan volt pénze az ingatlanra, aminek a fele az övé. Az üdülővásárlás mellett megengedhette magának, hogy a megtakarításai kevesebb mint kétmillió forinttal csökkenjenek és a tartozásain is tudott közel öt millió forintot faragni. A füredi lakás mellett tulajdonrészt szerzett egy 1979-es vitorlás kihajóban is.

Rogán Antal

Megtakarítása 507 ezer forintról 446 ezerre csökkent, adóssága pedig közel két millió forinttal, 46 millió forintra nőtt egy év alatt. A Népszabadság augusztusban derítette ki, hogy Rogán részt vett egy elektronikus aláírással kapcsolatos szabadalmi bejegyzésen, a miniszter akkor azt közölte, hogy "a szabadalom idei bejegyzését követően természetesen azt soron következő vagyonbevallásomban szerepeltetni fogom, erre mindezidáig nem volt kötelezettségem, hiszen a szabadalom jogerős bejegyzésre csak az idei évben került". Ennek az állításnak viszont ellentmond vagyonnyilatkozata, amelybe mindössze annyit tüntetett fel az egyéb közlendők között, hogy "szabadalmi jog bejegyzés alatt".

Vona Gábor

A Jobbik elnöke októberben beszállt egy 1500 négyzetméteres legelőbe Bárdudvarnokban, aminek a felét vette meg.

És Kövér László is belevágott valamibe: ugyan a megtakarításai 1,5 millióval nőttek, de felvett 10 millió banki hitelt is, azt sajnos nem tudjuk, hogy mire.

Kósa Lajos

A Fidesz frakcióvezetője tavaly vett egy BMW GT 650 C motort, így már két BMW motorja van, a másikat még 2014-ben örökölte. Továbbra is megvan az “orrkiülős motorcsónakja”, 2011 óta bérel egy Mercedes Vianot, és az öt vidéki ingatlanját is megtartotta, van még pár millió megtakarítása, de a vagyoni helyzete érdemben nem változott. Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára viszont eladta az Alfa Romeóját és lecserélte egy 2010-es Minire, illetve vett mellé egy vitorlás kishajót is.

Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter falja a könyveket, 200 darabot vásárolt, így a könyvtára már 7000 tételes. Vannak még szántóföldjei Karcag környékén. Gulyás Gergely fideszes frakcióvezető-helyettes a vagyonnyilatkozata alapján nem áll valami fényesen anyagilag: egyetlen megtakarítását, az 1,6 millió forintját is elvesztette, amely tavaly még megvolt a bankszámláján és még mindig törleszti egy banknak azt a 120 ezer svájci frankot, amelyet még 2008-ban vett fel.

Az LMP-s Hadházy Ákos csak négy hónapja parlamenti képviselő. Két ingatlanon kívül van egy lízingelt Skodája és egy Trabantja, de a nyilatkozata leginkább azért érdekes, mert az első oldalon gyöngybetűkkel írták fel családtagjai nevét, alattuk viszont macskakaparásszerű megjegyzés olvasható Hadházy szignójával, ami talán: "Fiam a szépírást hiányolja".



Kubatov Gábor fideszes pártigazgatónak alig változott valamit a vagyoni helyzete, van egy kis megtakarítása, illetve ötdarabos veteránautó gyűjteményét, az ezer darabos CD hanglemez készletét is megőrizte, és nem szállt ki abból az autóműhelyből sem, aminek a fele az övé.

Pintér Sándor vagyona közel 77 millió forinttal csökkent egy év alatt, pedig eladta egy bernecebarnáti kertjét. Az nem derül ki vagyonnyilatkozatából, hogy mire költötte ezt a pénzt, illetve azért továbbra sem kell aggódni érte, van még neki 267 milliós megtakarítása van és több mint egymilliárd követelése. Meg persze az 1995-ös Wartburgja.

Trócsányi László igazságügyminiszter civilben ügyvéd, de szünetelteti most ezt a tevékenységét, ettől eltekintve igazi álláshalmozó: tanít a Szegedi Egyetem két karán (a jogi kartól havi 432 000, a nemzetközi intézetben havi 150 000 forintot kap, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen pedig havi 328 000 forintét kutat).

Tóth Bertalan MSZP-s frakcióvezető belehúzott: megtakarításai nőttek több mint 4 millióval, miközben több mint 10 milliót ledolgozott a tartozásaiból, viszont ehhez eladta egyik pécsi lakóházát (maradt még neki kettő és pár egyéb ingatlan is). Kocsit sem kell már bérelnie, megteszi helyette a képviselőcsoportja, ahonnan egy Volkswagen Passatot kap.

Szijjártó Péter szüleitől kapott hitelből még 30 millió forint maradt, nem törlesztett belőle tavaly. Seszták Miklós ügyvédi irodáján keresztül 61 millió forinttal gazdagodott.