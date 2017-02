Fischer Ivánnak is meg kellett küzdenie Trump beutazási tilalmával

Öt amerikai várost érintő turnén vesz részt a Fischer Iván vezette Budapesti Fesztiválzenekar, erről jelent meg egy hosszabb cikk a New York Timesban. De a riport túlmutat a szokásos komolyzenei összefoglalókon, mert a koncertek majdnem elmaradtak a Donald Trump által bevezetett, hét, többségében muszlim lakosú ország állampolgárait érintő beutazási tilalom miatt.

A Budapesti Fesztiválzenekar egyik csellistája ugyanis kettős állampolgár, magyar mellett iraki útlevele van.

Fischer Iván kedden nyilatkozott a lapnak, ekkor beszélt arról, mennyire felzaklatta a beutazási tilalom híre. Mint mondta, soha nem engedné senkinek, hogy a zenekar bármely tagját bőrszíne, származása, vallása vagy bármilyen más szempont miatt kiemeljék és bárhonnan kizárják.

Fischer Iván. Fotó: Budapesti Fesztiválzenekar / FB

Elmondta, hogy sokat gondolt arra, hogyan jelölték ki és zárták ki a zsidó zenészeket Európa vezető zenekaraiból a második világháborút megelőző években Ausztriában és Németországban is. A kitaszított zenészek közül volt, aki külföldre tudott menni, de voltak, akiket meggyilkoltak. Megtanulva ezt a leckét, mondta Fischer, nagyon eltökélt abban, hogy ezt soha ne engedje újra megtörténni.

Fischer ezért a külügyminisztériumba telefonált, és elmondta, hogy a csellistája ugyanannyira magyar, mint a zenekar bármely tagja, és hogy szerinte az elnöki rendelet nem vonatkozik a kettős állampolgárokra. Ez a rendelet kihirdetésének napján volt, és ekkor világszerte hasonló találgatások mentek a kettős állampolgárok sorsáról, számos ország tiltakozott a rendelkezés ellen, végül pedig a Trump-kormány jelezte, hogy a kettős állampolgárok beléphetnek az országba.

Így aztán hétfőn teljes felállásban léphetett fel a zenekar a New York-i David Geffen Hall színpadára, hogy ott Beethoven műveit szólaltathassák meg.

A New York Times arról is ír, hogy Trump rendeletét országszerte hevesen tiltakozva fogadta a komolyzenei közösség is, filharmonikus zenekarok vezetői és zenei igazgatók is tiltakoztak a beutazási tilalom ellen, amit azóta átmenetileg felfüggesztett a bíróság.

A lap nagyon lelkesen ír a Budapesti Fesztiválzenekar fellépéséről, külön kiemelik azt, hogy az Ötödik szimfónia előadása közben, a darab végéhez közeledve a Julliard és a Bard diákjai mentek fel a színpadra a negyedik tétel indításakor, csatlakozva a zenekarhoz, és hogy a nézők között a Concert Chorale énekesei bújtak meg, akik később, az Örömóda előadásába csatlakoztak be a nézőtérről.

A Lincoln Center művészeti igazgatója, Jane Moss elmondta a lapnak, hogy Fischer mára New York egyik kedvence lett, virtuozitása miatt, illetve azért, mert nagyon tágan gondolkodik arról, hogy mi fér bele egy koncertbe. Fischer idén nyáron tér majd vissza New Yorkba, Mozart Don Giovanniját fogják előadni vezetésével és rendezésében.

A Budapesti Fesztiválzenekar Beethoven műveit felkaroló hangversenyét január végén Budapesten, a Müpában is meg lehet tekinteni.