Helyreigazítások, javítások kezelése a 444-nél

Az egyik legfontosabb feladatunk, hogy az olvasóinkat pontos, hiteles információkkal lássuk el. Előfordul, hogy eközben hibázunk. Ha hibát követünk el, azt elismerjük, és igyekszünk ésszerű időn belül javítani. Ha valaki hibát talál, írjon nekünk a szerk@444.hu címre.

A hibákat azokon a felületeken javítjuk, ahol megjelentek. A nyilvánvaló gépelési, elütési, helyesírási hibákat külön jelölés nélkül javítjuk.

A cikkeinkben érintett személyeknek a magyar jogszabályoknak megfelelően lehetőségük van arra is, hogy sajtó-helyreigazítást kérjenek. A sajtó-helyreigazítási kérelmekről a főszerkesztő, vagy az őt helyettesítő szerkesztő dönt, egyeztetve a kiadó jogi képviselőjével.