Már megint rengeteg jelszó és érzékeny adat szivárgott ki

Egy internetes szolgáltató cég, a Cloudflare véletlenül már tavaly szeptember óta szórta ki felhasználóinak érzékeny adatait az internetre. Többek között az Uber és a FitBit is érintett, ahogy számos népszerű amerikai társkereső, és vagy négymillió kisebb-nagyobb honlap felhasználóinak adatai is kiszivároghattak.

Valamiért a Cloudflare kívülről hozzáférhető honlapokon kezdte véletlenszerűen közzétenni a rajta keresztül bonyolított netes adatforgalom kódrészleteit – attól függetlenül, hogy mik voltak ezek, szóval voltak köztük jelszavak is, vagy más magántermészetű információk. A cég ugyan hét óra alatt kijavította a hibát, de a kiszivárgott adatok egy része még most is megtalálható például a Google cache-ben.

Egyszóval, érdemes lehet megint jelszót cserélni. (Wired, Motherboard)