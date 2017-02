Haris Éva válaszolt Szanyi Tibornak: Add át a terepet azoknak a fiataloknak, akik képzettebbek, intelligensebbek, elegánsabbak és józanabbak mint te

A meglehetősen nehezen dekódolható nyilatkozatokra bármikor képes Szanyi Tibor pénteken beszélt arról a Fidesz-frakció háziblogjának, hogy szerinte a Momentum Mozgalmat akár a Fidesz is pénzelheti, Haris Éván keresztül.

Az egész amúgy nem Szanyi Tibor agyából pattant ki, a fideszes blogszféra már hetek óta pedzegette, hogy szerintük a Momentum mögött Haris, az MSZP egykori választmányi alelnöke és a Bajnai Gordon-féle Haza és Haladás alapítója lehet. Szanyi ehhez csak annyit csavart hozzá, hogy rajta keresztül pedig a Fidesz finanszírozhatja a mozgalmat. Hogy ez a gondolat hogyan született meg Szanyi Tibor fejében, azt alighanem már soha senki nem fogja kibogozni.

Mindenesetre erre az interjúra reagált Facebook-oldalán Haris, aki amellett, hogy jelezte, ügyvédhez fordul, és hogy Szanyinak érdemes lenne felkeresnie egy pszichológust, elmondta azt is, mivel bár valóban régóta figyelemmel kíséri fiatal szerveződések alakulását, valóban az átlagnál kicsit előbb találkozott a Momentummal, de egy profi szervezetet ismert meg bennük, akiknek már nem is tudott volna tanácsot adni:

„Az a rossz hírem Neked és a pilhálféléknek, hogy nemhogy nem kellett tanácsot adni Nekik, de magam tanultam Tőlük, így egyetlen segítségnek maradt két tucat leharcolt szék és néhány asztal, ami a saját tagdíjukból bérelt szuterénjükben segített az elindulásban. A Fidesznek Soros György segített irodát intézni, nekik ennyivel én.”



– írja Haris, majd azzal folytatja, hogy



„Tudod, Tibor, mindig is szerettem, ha a pártjukból élő,( azt most éppen szembeköpő) világéletükben megélhetési politikusok turkálnak a zsebemben. Az is izgalmas, hogy Fidesz ügynöknek titulálsz a Fidesz kedvenc házi lapjában, a Pesti Srácokban nyilatkozva, de ezt az ügyvédem hamarosan intézi Veled.

Ennél azonban sokkal szomorúbb hírem van. Ha még senki nem mondta volna, lefőtt a kávéd, sem Rád, sem a Hozzád hasonlókra nincs már szüksége Magyarországnak. Tudom, hogy most minden manővert megpróbálsz, hogy EP képviselő maradhass, ha adhatok egy tanácsot, ez nem jó track, a Fidesz nem fog megvenni. Én évekkel ezelőtt visszavonultam, tedd Te is ezt. Add át a terepet azoknak a fiataloknak, akik képzettebbek, intelligensebbek, elegánsabbak és józanabbak mint Te.”

A teljes poszt Haris Éva Facebook-oldalán olvasható el.