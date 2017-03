Óriásit robbantott a tőzsdén a Snapchat

A Snapchatet kiadó Snap Inc 3,4 milliárd dollárt szedett össze befektetőktől, jelentősen túlszárnyalva a várakozásokat az elsődleges tőzsdei kibocsátása (IPO) során.

17 dolláros részvényeivel a Snap piaci értéke nagyjából 24 milliárd dollár lett, ami duplája a Twitterének és ezzel a legmagasabban jegyzett tőzsdére belépő amerikai techcég lettek a Facebook 2012-es megjelenése óta.

Korábban azt lehetett tudni, hogy a vállalat a 19,5 és a 22,3 milliárd közötti értéket tűzte ki célul. A részvények után akkora volt a kereslet, hogy akár a 19 dolláros egységárat is megcélozhatták volna, de a Snapchat forrásai szerint inkább a hosszútávú befektetőknek akartak kedvezni, nem a részvényeket gyorsan továbbadó hedge fundoknak.

Sokan kételkedtek amúgy a sikeres bevezetésben, mivel a Snapchat bármennyire is népszerű a fiatalok körében, nem termel profitot, ráadásul egyedi szolgáltatásaikat elkezdték leutánozni a legnagyobb netes szereplők, ezzel is szűkítve a piacot. A Snap ugyanakkor a felhasználók hűségére hivatkozva állította azt, hogy bőven van még perspektíva a cégben.

A másik komoly visszatartó erő az lehetett volna, hogy nem jár szavazati jog a részvényeseknek, ami egészen szokatlan konstrukciónak számít.

Kedvezhetett a Snapchatnek a tőzsdei hangulat is: 2016-ban alig voltak jelentős új IT szereplők az amerikai tőzsdén, a befektetők pedig nagyon ki vannak hegyezve az új lehetőségekre. A Snapchat felértékelése segíthet meggyőzni azokat az unikornisoknak is nevezett, befutófélben lévő start-upokat, melyeknek értékét jelenleg egymilliárd dollárra becsülik, hogy jelenjenek meg a tőzsdén.

Csütörtöktől indul a kereskedés a Snapchat részvényeivel, a New York-i tőzsdén a SNAP név alatt lehet majd figyelni a mozgásokat. A Snapchat alapítója, Evan Spiegel a részvények 17 százalékát kapta, ez most olyan 4,05 milliárd dollárt jelent.De a vállalat számos korai befektetője egyetlen nap alatt vált most milliomossá. (Reuters)