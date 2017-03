Pogány rituálé keretében gyászol 18 pulyka egy döglött macskát

Az Egyesült Államokban valahol megdöglött egy macska egy út közepén. Valószínűleg elütötte egy autó. Aztán arra járt 18 pulyka, és ez történt:

A Twitterre felkerült videó készítője is azt mondja, hogy ez a legfurcsább dolog, amit valaha látott, és tényleg elég furcsa, amit a pulykák művelnek. A The Verge megkérdezett egy biológust is arról, hogy mi magyarázhatja a pulykák viselkedését.

A szakértő azt mondta, hogy a dolog nyitja valószínűleg az úgynevezett ragadozóvizsgálat lehet. A pulykák érzékelik, hogy a mellettük lévő élőlény fölöttük áll a táplálkozási láncban, és meg akarnak győződni arról, hogy nem jelent-e rájuk veszélyt. Egy pulykaszakértő pedig elmondta, hogy a pulykák gyakran alkotnak ilyen köröző formációkat, amikben egymást üldözik. Itt valószínűleg egyszerre megfigyelhető a két jelenség. (A.V. Club)