Lázár szerint van 12 ezermilliárd forintunk, magunk is fel tudjuk építeni Paksot

Lázár János szerint nem lehet akadálya Paks II. felépítésének az, ha Magyarország nem tudná lehívni a tízezer milliárd forintos, a beruházás 80 százalékát fedező orosz hitelt, mert szerinte

"akár saját forrásból, vagy az orosznál is olcsóbb hitelből finanszírozni az építkezést".

Vagyis Lázár János szerint Magyarországnak van 12 ezermilliárd forintja erre, egyben azt is elismerte, hogy szemben a korabeli érvekkel Magyarország az oroszoktól kapottnál jobb feltételekkel is felvehetne hitelt az erőműberuházásra. Lázár azt is állítja, hogy az erőmű működtetésében sem függünk Oroszországtól, mert a hasadóanyag bárhonnan beszerezhető. Ez amúgy nem feltétlenül igaz, az erőművek tartályait elég speciálisan alakítják ki, hogy csak adott típusú üzemanyagot lehessen belerakni. Persze lehetséges, hogy pont a paksi erőműhöz olyan reaktort gyártanak az oroszok, amit aztán akármilyen üzemanyaggal lehet majd fűteni.

Lázár emellett arról is beszélt, hogy Magyarország a jövőben teljes egészében saját maga fedezné áramigényét, felerészt a paksi atomerőműből, felerészt napenergiából, pedig a nap nem is süt éjszaka, a paksi erőmű pedig nem az a könnyen szabályozható fajta, ami kezelné tudná a naperőművek egyenlőtlen termeléséből adódó ingadozásokat. (Via MTI)