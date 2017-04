Nem engedik elindulni az iráni elnökválasztáson Mahmúd Ahmadinezsádot

Véglegesítette az iráni elnökválasztás jelöltjeinek listáját a keményvonalas konzervatív siíta főpapokból álló Őrök Tanácsa. Némi meglepetésre, bár nem teljesen váratlanul a 2005-2013 között az országot két cikluson át vezető, radikális Mahmúd Ahmadinezsádot is kizárták a választásból, amin végül csak hat jelölt indulhat.

Mahmúd Ahmadinezsád hiába jelentkezett, nem indulhat az iráni elnökválasztáson. Pedig bő egy hete tintába mártott ujjával igazolta személyazonosságát a regisztrációs lapon. Fotó: Rouzbeh Fouladi

Akik megkapták az engedélyt:

a jelenlegi elnök Haszán Ruhani;



a fő riválisának tartott prominens konzervatív hitszónok Ebrahim Rajszi;



Ruhani reformista alelnöke, Esak Dzsahangiri;



Teherán konzervatív polgármestere, Mohamed Baker Kalibaf;



a mérsékelt Mosztafa Hasemitaba;



a keményvonalas konzervatív Mosztafa Mirszalim.



Ahmadinezsád kizárása nem példa nélküli, nem ő az első exelnök, akit nem engednek indulni a választáson. Annyiban indokoltnak is tűnik az Őrök Tanács döntése, hogy az egykori forradalmi gárdista az Iránban államon belüli államot kialakító gárda támogatását élvezve kvázi független hatalmi központot tudott kialakítani elnöksége alatt. Szokatlanok inkább a döntés és a bejelentés körülményei voltak, azt két nappal a jelöltállítás határideje előtt, csütörtök éjfélkor jelentették be. (Via The New York Times)