A parlament honlapján továbbra is elérhetőek a 2002-2006-os országgyűlési ciklus szavazásainak adatai is, így az is ellenőrizhető, melyik képviselők nyomtak igent 2004-ben a CEU-t nem állami, magyar oktatási intézményként elismerő törvényre. Az akkor kormányzó MSZP-SZDSZ koalíció politikusai mellett szép számmal támogatták a javaslatot a fideszesek is, olyan neveket találunk az igeneknél, mint

a CEU-t kicsináló törvényt nemrég aláíró Áder Jánosét,

Szijjártó Péter jelenlegi külügyminiszterét, Hende Csabáét, Szájer Józsefét, Tállai Andrásét, Selmeczi Gabrielláét vagy Semjén Zsoltét.

Nemmel csak 8 képviselő, 7 MDF-es és a fideszes Turi-Kovács Béla szavazott. (Magyar Nemzet)

UPDATE 22.12

A Magyar Nemzet beszámolójával ellentétben a poszt eredeti verziójában felsorolt fideszesek nem szavazták meg a 2004-es CEU-törvényt, csak annak sürgősségi tárgyalását. Az indítvány zárószavazásáról ezen a linken érhetőek el adatok, és ebből látszik, hogy egyetlen fideszes sem szavazott igennel az indítvány zárószavazásán.

A tévedésért olvasóink és az érintettek elnézését kérjük.