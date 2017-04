Egész napra elég lendület

Nehezebben elinduló hétvégi napokra kitalált sorozatunkban ismét segíteni próbálunk, ezúttal a Manoya zenekar tagjainak válogatásával.

A Manoya a NEO énekesnőjeként ismertté váló Hodosi Enikő szólóprojektjeként indult 2012-ben, majd zenekarrá bővülve kezdtek el koncertezni, a második lemezük pedig idén áprilisban jelent meg. Az indie/electropop között kanyargó Against All Odds & Against None című lemeznek lesz egy bemutatókoncertje is, április 29-én az A38-on. Minden más információért a zenekar Facebook-oldalát érdemes felkeresni.

Ezek pedig az elhangzó dalok:

Dvořák - String Quartet 12 American (part1)



Aphex Twin - Jynweythek Ylow



The Undesputed Truth - How It Is



WAR - The World Is A Ghetto



DAngelo, The Vanguard - Really Love



Yes - Roundabout



The Jimmy Castor Bunch - It's Just Begun



Michael Kiwanuka - Cold Little Heart



Boogarins - Despreocupar



Carlos Bica Azul - Password



Broadcast And The Focus Group - Colony



AIR - Playground Love



Sorozatunknak ez már a sokadik része, a korábbiakat itt lehet meghallgatni. A címlap/borítókép sinco.hu munkája.