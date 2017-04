Kínában QR-kóddal kéregetnek a hajléktalanok

Kínában a világ többi részével ellentétben valamiért nagy divat lett és még mindig népszerű a QR-kódok használata, olyannyira, hogy már kéregetéshez is használják.

A Yicai Global azt írja, a Kína északi részén található Jinan városában többen felfigyeltek egy hajléktalanra, aki kosarára ragasztott QR-kóddal kéregetett a járókelőktől, amit beszkennelve lehet neki pénzt küldeni. Állítólag egy szellemi fogyatékossággal élő férfiról van szó, a családjának jutott eszébe a QR-kódos megoldás, amit a férfi példája miatt egyre több koldus alkalmaz arrafelé.

A térségben ott élők számolnak be, a helyi hajléktalanok között már olyan is van, akinek a WeChat Wallet alkalmazáson keresztül is lehet utalni pénzt.