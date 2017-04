Mikor tavaly a Jobbik javasolta, a Fidesz még borzalmas ötletnek tartotta a külföldről támogatott civilek megbélyegzését

A Magyar Helsinki Bizottság elevenítette fel egy Facebook-posztban, hogy tavaly a Jobbik hasonló javaslatot tett az Országgyűlésben, mint amilyen most a Fidesz a civilekkel kapcsolatban. A Jobbik javaslatának is a külföldről támogatott szervezetek megbélyegzése lett volna a lényege, és ezeket a szervezeteket a Jobbik is ügynökszervezeteknek nevezte, épp úgy, ahogyan most a Fidesz.

A jobbikos Gyöngyösi Márton éppen úgy érvelt a javaslat mellett, ahogyan most a Fidesz:

„A civil szervezetek tevékenységének átláthatóságát célozza ez a javaslat, illetve azt, hogy a külföldről érkező esetleges bevételeiknek a nyilvántartása egyértelmű és szabályozott legyen. Tehát azt még a legelején szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem egy civil szervezetek elleni lépés lenne, hanem kizárólag azt a fajta átláthatóságot, transzparenciát szolgálja, amit egyébként a Nyugat és Európa is olyan büszkén hirdet.”

De a fideszeseknek nem tetszett, a parlamentben borzalmasnak nevezték az indítványt.

A fideszes Répássy Róbert, korábbi igazságügyi államtitkár így foglalta össze a kormányoldal álláspontját:

„A transzparencia részével ugyan egyetértek, de azzal nem, amit ön az indoklásban és egyébként magában a határozati javaslat szövegében is javasol, hogy egyfajta, hogy is mondjam csak,

megbélyegzése történjen meg ezeknek a szervezeteknek az alapján, hogy ezek ügynökszervezetek.

(...) A magyar állam történelmi okoknál és földrajzi helyzeténél fogva elég sok külföldi szervezetet támogat. Ezek mind határon túli magyar szervezetek. Nemzetpolitikai okokból elég jelentős és ráadásul nem magánalapítványok támogatják, hanem a magyar állam támogatja a Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában élő magyarokat. (...) Most képzelje el, hogy az önök remek javaslatától felbátorodva a szlovák parlament is, vagy a román parlament is egy olyan törvényt alkotna, hogy bélyegezzük csak ezeket a szervezeteket külföldi ügynökszervezetként. Én nem szeretném ezt. (...) Gondoljon bele, mondjuk, Erdélyben a Sapientia Egyetem vagy számos olyan szervezet van, amely magyar állami támogatást kap. (...) Tehát a transzparencia még hagyján, de amit utána javasolnak, az már borzalmas, csak ezt tudom mondani.”

A szintén fideszes Vas Imre pedig pont azt az érvet dobta be, amire most a kormány magasról tesz, azaz hogy a civilszervezetek támogatási adatai most is nyilvánosak, központi adatbázisokban bárki számára hozzáférhetőek.