Körbefutott a világsajtón a nagy budapesti békemenet híre

A Fox News mellett a Washington Post és a Daily Beast is beszámolt a Magyar Kétfarkú Kutya Párt szombati, a kormány és Oroszország mellett, mindenki más ellen meghirdetett tüntetéséről. Az amerikai lapok a hírügynökségi jelentéseket vették át, a Post ugyanazt az AP-riportot, amelyet a Fox News is, így ezt bővebben most nem is szemlézném.

A Beast a Reuters jelentését szemlézte, kiemelve, hogy az ötezer tüntető Orbán Viktoron humorizált. A skandálások közül a "Le a sajtószabadsággal!"-t és a "Nem kell Brüsszel!"-t emelték ki, de arról is megemlékeztek, hogy a sok tüntetés és kritika ellenére a Fidesz még mindig nagy fölénnyel vezet a közvélemény-kutatásokban.

A már említetteken kívül a magyarul is elérhető Euronews angol kiadása is beszámolt, saját forrásból, a tüntetésről. Ők már a transzparensek közül is szemléztek párat, például azt, amely szerint nincs is szükség választásokra. És beszámoltak személyes kedvencemről, a

"Legyen két Orbán"

transzparensről is. A Euronews figyelmét nem kerülte el az sem, hogy a humoros tüntetés valós feszültségekről szólt. "A Fidesz lassan de biztosan eltörli a demokráciát. Szerencsére a CEU ügye sok embert ráébresztett erre. Az egyetem ügye beindított valamit, így más sokan tiltakoznak az ennél komolyabb bajok miatt is" - idézték Kelemen Laurát, a menet egyik részvevőjét.