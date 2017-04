A kormány kihátrál az autógyárak kedvéért benyújtott törvénymódosításból

Az Országgyűlés gazdasági bizottsága levette a napirendről a Munka törvénykönyének módosítását, amit éppen a gazdasági bizottság nyújtott be. Így az nem kerül a parlament ülés elé - írja a Magyar Nemzet.

A rabszolgatörvénynek gúnyolt módosítás a szakszervezetek szerint a mostani, már amúgy is „extrém módon rugalmas” munkaidő-keretet tovább tágítaná, és előfordulhatna, hogy egyes munkavállalók akár hetekig vagy hónapokig is folyamatos munkavégzésre kényszerülnének pihenőnap nélkül. Még a fideszes Bencsik János is azt mondta, hogy a munkaidőkeret három évre emelése nem elfogadható sem emberi, sem a munkabiztonság oldaláról.

Az autógyáraknak kedvező módosításról előzetesen nem tárgyalt a kormány, de miután nyilvánosságot kapott az elképzelés, kiderült, hogy éles ellenállásba ütközik.