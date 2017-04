Amerikai tengeralattjáró érkezett Korea partjaihoz

A USS Michigan április 25-én érkezett a dél-koreai Buszan kikötőjébe. Az atomtengerallatjáró 154 Tomahawk-rakétával van felszerelve. AFP PHOTO / YONHAP Fotó: YONHAP

Megérkezett a Koreai-félsziget partjaihoz küldött amerikai támadó harccsoport első tagja, a rakétákkal felfegyverzett USS Michigan atomtengeralattjáró. Épp időben ahhoz, hogy közvetlen közelről felügyelhesse az észak-koreai hadsereg megalakításának 85. évfordulóját, amely remek alkalom lehet az északi rezsimnek újabb rakétakísérletekre.

Mondjuk egyelőre nincs jele ilyen előkészületeknek, legalábbis a dél-koreai védelmi minisztérium tájékoztatása szerint "nem tapasztaltak szokatlan fejleményeket".

A USS Michiganhez, ami 154 Tomahawk rakétával a fedélzetén jelenleg a dél-koreai Buszan kikötőjében állomásozik, még a héten csatlakozhat az amerikai haditengerészet támadó harccsoportja a Nimitz-osztályú USS Carl Vinson hordozó vezetésével.

A Koreai-félszigeten hetek óta egyre feszültebb a hangulat. Az északi rezsim folyamatos rakétakísérletekkel provokál, amire Donald Trump elnök harapott is, tovább fokozva ezzel a feszültséget. Most már ott tartunk, hogy az amerikaiak nyíltan megelőző csapással fenyegetőznek, amire válaszul az északi rezsim atomcsapást is kilátásba helyezett.

A feszültség mértékét jelzi, hogy merőben szokatlan módon a Fehér Ház szerdára a Szenátus egészét meghívta egy Észak-Koreáról szóló tájékoztatóra. (Via BBC)